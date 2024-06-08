https://ria.ru/20240608/mosprom-1951618153.html
Поддержкой центра "Моспром" воспользовалось более 700 столичных предприятий
Поддержкой центра "Моспром" воспользовалось более 700 столичных предприятий - РИА Новости, 08.06.2024
Поддержкой центра "Моспром" воспользовалось более 700 столичных предприятий
Специалисты центра "Моспром" за последние пять лет оказали комплексную экспертную поддержку в выходе на зарубежные рынки более 700 столичным компаниям, сообщил... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:11
2024-06-08T12:11
2024-06-08T12:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
владислав овчинский
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специалисты центра "Моспром" за последние пять лет оказали комплексную экспертную поддержку в выходе на зарубежные рынки более 700 столичным компаниям, сообщил на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Город активно содействует развитию промышленности в соответствии с распоряжением Сергея Собянина. В частности, специалисты центра “Моспром” предоставляют столичным производителям полный цикл информационно-консультационной поддержки по ведению внешнеэкономической деятельности. Всего с 2019 года помощь в продвижении продукции на международные рынки получили более 700 московских производителей. Они провели свыше 9 тысяч переговоров с зарубежными контрагентами", — привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Среди услуг, которые "Моспром" предлагает московскому бизнесу - более 200 аналитических отчетов по перспективным зарубежным рынкам с описанием отраслевой специфики и имеющихся торговых барьеров, в том числе, по индивидуальным запросам. Уже сформированы исследования для производителей высокотехнологичной и кабельной продукции, фармацевтики и косметики, стройматериалов и продовольствия. В центре также создаются аналитические обзоры зарубежных инфраструктурных проектов в таких странах как Мексика, Катар, Саудовская Аравия."В 2021 году специалисты центра “Моспром” разработали первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Она позволяет проверить готовность компании к экспорту в целом и определить его потенциал в конкретную страну с определенным товаром. Только в первом квартале 2024 года сервис посетили 2,5 тысячи раз", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Московским экспортерам оказывается адресная поддержка в виде консультаций с целью преодоления административных и торговых барьеров на новых рынках. Так, в 2024 году столичный производитель безалкогольных напитков получил рекомендации для получения сертификатов соответствия в Саудовской Аравии и уже заключил ряд контрактов.В минувшем году при содействии центра "Моспром" три производителя кондитерских изделий и безалкогольных напитков представили свою продукцию на выставке в Китае, по итогам которой заключили экспортные контракты.При содействии центра "Моспром" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" многие столичные производители нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Кроме того, в рамках этого нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предприниматели могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.
https://ria.ru/20240423/moskva-1941723877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Владислав Овчинский
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специалисты центра "Моспром" за последние пять лет оказали комплексную экспертную поддержку в выходе на зарубежные рынки более 700 столичным компаниям, сообщил на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Город активно содействует развитию промышленности в соответствии с распоряжением Сергея Собянина. В частности, специалисты центра “Моспром” предоставляют столичным производителям полный цикл информационно-консультационной поддержки по ведению внешнеэкономической деятельности. Всего с 2019 года помощь в продвижении продукции на международные рынки получили более 700 московских производителей. Они провели свыше 9 тысяч переговоров с зарубежными контрагентами", — привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Среди услуг, которые "Моспром" предлагает московскому бизнесу - более 200 аналитических отчетов по перспективным зарубежным рынкам с описанием отраслевой специфики и имеющихся торговых барьеров, в том числе, по индивидуальным запросам. Уже сформированы исследования для производителей высокотехнологичной и кабельной продукции, фармацевтики и косметики, стройматериалов и продовольствия. В центре также создаются аналитические обзоры зарубежных инфраструктурных проектов в таких странах как Мексика, Катар, Саудовская Аравия.
"В 2021 году специалисты центра “Моспром” разработали первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Она позволяет проверить готовность компании к экспорту в целом и определить его потенциал в конкретную страну с определенным товаром. Только в первом квартале 2024 года сервис посетили 2,5 тысячи раз", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Московским экспортерам оказывается адресная поддержка в виде консультаций с целью преодоления административных и торговых барьеров на новых рынках. Так, в 2024 году столичный производитель безалкогольных напитков получил рекомендации для получения сертификатов соответствия в Саудовской Аравии и уже заключил ряд контрактов.
В минувшем году при содействии центра "Моспром" три производителя кондитерских изделий и безалкогольных напитков представили свою продукцию на выставке в Китае, по итогам которой заключили экспортные контракты.
При содействии центра "Моспром" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" многие столичные производители нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Кроме того, в рамках этого нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предприниматели могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.