https://ria.ru/20240608/moskva-1951631753.html
Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов
Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов - РИА Новости, 08.06.2024
Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов
Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:43
2024-06-08T13:43
2024-06-08T13:43
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные в столичном регионе сохранится жаркая погода, в связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды. Спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная станция, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах. "Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно в жаркую погоду безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 100 сотрудников спасательной службы. Они патрулируют береговую линию и проводят профилактические беседы с отдыхающими", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.
https://ria.ru/20240606/moskva-1950989382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов
Заммэра Бирюков: спасатели усилили патрулирование Москвы-реки из-за жары
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные в столичном регионе сохранится жаркая погода, в связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды. Спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная станция, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.
"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно в жаркую погоду безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 100 сотрудников спасательной службы. Они патрулируют береговую линию и проводят профилактические беседы с отдыхающими", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.