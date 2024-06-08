https://ria.ru/20240608/moskva-1951599080.html
В Москве капитально отремонтировали 650 домов возле парков
В Москве капитально отремонтировали 650 домов возле парков - РИА Новости, 08.06.2024
В Москве капитально отремонтировали 650 домов возле парков
В Москве капитально отремонтировали 650 домов возле парков, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:56
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве капитально отремонтировали 650 домов возле парков, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты привели в порядок 650 домов, которые находятся вблизи столичных парков. Здание по адресу: Таймырская улица, дом 8, корпус 1 капитально отремонтировали в 2023 году. Оно расположено в живописном месте вблизи большого Джамгаровского парка. Дом построен в 1960 году и является ярким примером типовой советской архитектуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году привели в порядок еще одно здание. Оно находится на границе Бирюлевского дендропарка на Лебедянской, 22, корпус 1. Здание было построено в 1983 году по проекту типовой серии. Оно состоит из пяти секций, соединенных между собой нишами.
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москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве капитально отремонтировали 650 домов возле парков, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты привели в порядок 650 домов, которые находятся вблизи столичных парков. Здание по адресу: Таймырская улица, дом 8, корпус 1 капитально отремонтировали в 2023 году. Оно расположено в живописном месте вблизи большого Джамгаровского парка. Дом построен в 1960 году и является ярким примером типовой советской архитектуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году привели в порядок еще одно здание. Оно находится на границе Бирюлевского дендропарка на Лебедянской, 22, корпус 1. Здание было построено в 1983 году по проекту типовой серии. Оно состоит из пяти секций, соединенных между собой нишами.