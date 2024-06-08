https://ria.ru/20240608/moskva-1951599080.html

В Москве капитально отремонтировали 650 домов возле парков

В Москве капитально отремонтировали 650 домов возле парков - РИА Новости, 08.06.2024

В Москве капитально отремонтировали 650 домов возле парков

В Москве капитально отремонтировали 650 домов возле парков, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:56

2024-06-08T09:56

2024-06-08T09:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733280411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c702214a3f3fe16a5dea6a6245144fa.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве капитально отремонтировали 650 домов возле парков, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты привели в порядок 650 домов, которые находятся вблизи столичных парков. Здание по адресу: Таймырская улица, дом 8, корпус 1 капитально отремонтировали в 2023 году. Оно расположено в живописном месте вблизи большого Джамгаровского парка. Дом построен в 1960 году и является ярким примером типовой советской архитектуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году привели в порядок еще одно здание. Оно находится на границе Бирюлевского дендропарка на Лебедянской, 22, корпус 1. Здание было построено в 1983 году по проекту типовой серии. Оно состоит из пяти секций, соединенных между собой нишами.

https://ria.ru/20240524/moskva-1948048595.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы, общество