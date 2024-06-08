https://ria.ru/20240608/moshennichestvo-1951567473.html

Россиян предупредили о новом “медицинском” мошенничестве

Россиян предупредили о новом “медицинском” мошенничестве - РИА Новости, 08.06.2024

Россиян предупредили о новом “медицинском” мошенничестве

Россиян начали атаковать телефонные мошенники с предложением пройти флюорографию или иные медицинские обследования. На самом деле их цель — заветный код из СМС... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T02:17

2024-06-08T02:17

2024-06-08T02:17

общество

россия

иван соловьев (юрист)

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россиян начали атаковать телефонные мошенники с предложением пройти флюорографию или иные медицинские обследования. На самом деле их цель — заветный код из СМС и ваш аккаунт на Госуслугах, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, мошенники научились имитировать голоса и манеру поведения, схожие с реальными работниками поликлиник. Поэтому им многие верят, тем более ежегодная флюорография и диспансеризация рекомендованы врачами и об этом регулярно напоминают.Номер телефона, с которого звонят, может относиться как к реально существующей, так и к вымышленной поликлинике. Заодно аферисты могут предложить запись к редкому специалисту — эндокринологу, кардиологу.На самом деле им нужно добраться до кода в СМС-сообщении. Тогда они получат доступ к вашему аккаунту на Госуслугах и, как следствие, попытаются оформить кредит, поддельные документы на имя жертвы или добраться до банковского счета. Ни в коем случае не следует вводить код из сообщения в предложенную форму или сообщать незнакомцам свои личные данные, предупреждает Соловьев.

https://ria.ru/20240528/komissiya-1948798065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество, мошенники