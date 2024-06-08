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Россиян предупредили о новом “медицинском” мошенничестве - РИА Новости, 08.06.2024
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02:17 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/moshennichestvo-1951567473.html
Россиян предупредили о новом “медицинском” мошенничестве
Россиян предупредили о новом “медицинском” мошенничестве - РИА Новости, 08.06.2024
Россиян предупредили о новом “медицинском” мошенничестве
Россиян начали атаковать телефонные мошенники с предложением пройти флюорографию или иные медицинские обследования. На самом деле их цель — заветный код из СМС... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T02:17
2024-06-08T02:17
общество
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россиян начали атаковать телефонные мошенники с предложением пройти флюорографию или иные медицинские обследования. На самом деле их цель — заветный код из СМС и ваш аккаунт на Госуслугах, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, мошенники научились имитировать голоса и манеру поведения, схожие с реальными работниками поликлиник. Поэтому им многие верят, тем более ежегодная флюорография и диспансеризация рекомендованы врачами и об этом регулярно напоминают.Номер телефона, с которого звонят, может относиться как к реально существующей, так и к вымышленной поликлинике. Заодно аферисты могут предложить запись к редкому специалисту — эндокринологу, кардиологу.На самом деле им нужно добраться до кода в СМС-сообщении. Тогда они получат доступ к вашему аккаунту на Госуслугах и, как следствие, попытаются оформить кредит, поддельные документы на имя жертвы или добраться до банковского счета. Ни в коем случае не следует вводить код из сообщения в предложенную форму или сообщать незнакомцам свои личные данные, предупреждает Соловьев.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество, мошенники
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество, мошенники
Россиян предупредили о новом “медицинском” мошенничестве

Юрист Соловьев: мошенники стали предлагать россиянам пройти "флюорографию"

© Fotolia / AllianceВрач изучает рентгеновский снимок пациента
Врач изучает рентгеновский снимок пациента - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Fotolia / Alliance
Врач изучает рентгеновский снимок пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россиян начали атаковать телефонные мошенники с предложением пройти флюорографию или иные медицинские обследования. На самом деле их цель — заветный код из СМС и ваш аккаунт на Госуслугах, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, мошенники научились имитировать голоса и манеру поведения, схожие с реальными работниками поликлиник. Поэтому им многие верят, тем более ежегодная флюорография и диспансеризация рекомендованы врачами и об этом регулярно напоминают.
Номер телефона, с которого звонят, может относиться как к реально существующей, так и к вымышленной поликлинике. Заодно аферисты могут предложить запись к редкому специалисту — эндокринологу, кардиологу.
На самом деле им нужно добраться до кода в СМС-сообщении. Тогда они получат доступ к вашему аккаунту на Госуслугах и, как следствие, попытаются оформить кредит, поддельные документы на имя жертвы или добраться до банковского счета. Ни в коем случае не следует вводить код из сообщения в предложенную форму или сообщать незнакомцам свои личные данные, предупреждает Соловьев.
Работа приемной комиссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Россиян предупредили об обмане на полмиллиона в "приемных комиссиях"
28 мая, 02:17
 
ОбществоРоссияИван Соловьев (юрист)Мошенничествомошенники
 
 
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