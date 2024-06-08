https://ria.ru/20240608/mordoviya-1951568727.html
В Мордовии работают над выпуском ремонтных мастерских на базе "Камаза"
В Мордовии работают над выпуском ремонтных мастерских на базе "Камаза" - РИА Новости, 08.06.2024
В Мордовии работают над выпуском ремонтных мастерских на базе "Камаза"
Мордовская компания "Верстакофф", которая выпускает передвижные ремонтные мастерские на базе белорусских МАЗов, прорабатывает возможность выпускать ремонтные... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T01:50
2024-06-08T01:50
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артем здунов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мордовская компания "Верстакофф", которая выпускает передвижные ремонтные мастерские на базе белорусских МАЗов, прорабатывает возможность выпускать ремонтные лаборатории на шасси "Камаза", сообщил глава Мордовии Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Компания "Верстакофф", которая является одним из ведущих производителей промышленной мебели и систем хранения для инструментов и оборудования, на базе шасси белорусских МАЗ произвела уникальную передвижную ремонтную мастерскую, которая на Казанском экономическом форуме вызвала интерес у представителей стран исламского мира, рассказал Здунов о проекте. "Передвижные мастерские на базе МАЗ оснащены всем необходимым современным оборудованием, используются для ликвидации ЧС, любых ремонтных работ, например, если сломалась техника на дальнем севере. Причем работы можно вести в любых условиях и температурах воздуха, от -50 до +50", - сообщил Здунов. По его словам, техника оснащена электроникой, механическими станками, можно производить любой ремонт, вплоть до двигателей. "Мы его презентовали на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024", этот проект можно использовать и в непростых условиях. Сейчас работаем с шасси "Камаза", но первые с кем мы сделали, это был белорусский МАЗ", - рассказал глава Мордовии. Он уточнил, что поступило предложение производить под заказ такие мобильные комплексы и на базе "Камаза", вопрос прорабатывается. "Тут мастерские будут отличаться только размерами", - пояснил Здунов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240222/mordoviya-1928884609.html
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экономика, артем здунов, минский автомобильный завод
ПМЭФ-2024, Экономика, Артем Здунов, Минский автомобильный завод
В Мордовии работают над выпуском ремонтных мастерских на базе "Камаза"
Мордовия прорабатывает выпуск передвижных ремонтных мастерских на базе "Камаза"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мордовская компания "Верстакофф", которая выпускает передвижные ремонтные мастерские на базе белорусских МАЗов, прорабатывает возможность выпускать ремонтные лаборатории на шасси "Камаза", сообщил глава Мордовии Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Компания "Верстакофф", которая является одним из ведущих производителей промышленной мебели и систем хранения для инструментов и оборудования, на базе шасси белорусских МАЗ произвела уникальную передвижную ремонтную мастерскую, которая на Казанском экономическом форуме вызвала интерес у представителей стран исламского мира, рассказал Здунов о проекте.
"Передвижные мастерские на базе МАЗ оснащены всем необходимым современным оборудованием, используются для ликвидации ЧС, любых ремонтных работ, например, если сломалась техника на дальнем севере. Причем работы можно вести в любых условиях и температурах воздуха, от -50 до +50", - сообщил Здунов.
По его словам, техника оснащена электроникой, механическими станками, можно производить любой ремонт, вплоть до двигателей.
"Мы его презентовали на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024", этот проект можно использовать и в непростых условиях. Сейчас работаем с шасси "Камаза", но первые с кем мы сделали, это был белорусский МАЗ", - рассказал глава Мордовии.
Он уточнил, что поступило предложение производить под заказ такие мобильные комплексы и на базе "Камаза", вопрос прорабатывается. "Тут мастерские будут отличаться только размерами", - пояснил Здунов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.