https://ria.ru/20240608/mordoviya-1951568727.html

В Мордовии работают над выпуском ремонтных мастерских на базе "Камаза"

В Мордовии работают над выпуском ремонтных мастерских на базе "Камаза" - РИА Новости, 08.06.2024

В Мордовии работают над выпуском ремонтных мастерских на базе "Камаза"

Мордовская компания "Верстакофф", которая выпускает передвижные ремонтные мастерские на базе белорусских МАЗов, прорабатывает возможность выпускать ремонтные... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T01:50

2024-06-08T01:50

2024-06-08T01:50

пмэф-2024

экономика

артем здунов

минский автомобильный завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мордовская компания "Верстакофф", которая выпускает передвижные ремонтные мастерские на базе белорусских МАЗов, прорабатывает возможность выпускать ремонтные лаборатории на шасси "Камаза", сообщил глава Мордовии Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Компания "Верстакофф", которая является одним из ведущих производителей промышленной мебели и систем хранения для инструментов и оборудования, на базе шасси белорусских МАЗ произвела уникальную передвижную ремонтную мастерскую, которая на Казанском экономическом форуме вызвала интерес у представителей стран исламского мира, рассказал Здунов о проекте. "Передвижные мастерские на базе МАЗ оснащены всем необходимым современным оборудованием, используются для ликвидации ЧС, любых ремонтных работ, например, если сломалась техника на дальнем севере. Причем работы можно вести в любых условиях и температурах воздуха, от -50 до +50", - сообщил Здунов. По его словам, техника оснащена электроникой, механическими станками, можно производить любой ремонт, вплоть до двигателей. "Мы его презентовали на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024", этот проект можно использовать и в непростых условиях. Сейчас работаем с шасси "Камаза", но первые с кем мы сделали, это был белорусский МАЗ", - рассказал глава Мордовии. Он уточнил, что поступило предложение производить под заказ такие мобильные комплексы и на базе "Камаза", вопрос прорабатывается. "Тут мастерские будут отличаться только размерами", - пояснил Здунов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240222/mordoviya-1928884609.html

https://ria.ru/20240327/zavod-1936160767.html

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экономика, артем здунов, минский автомобильный завод