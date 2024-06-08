https://ria.ru/20240608/mordoviya-1951568554.html

Здунов оценил значение центра развития биотехнологий для промышленности

Здунов оценил значение центра развития биотехнологий для промышленности - РИА Новости, 08.06.2024

Здунов оценил значение центра развития биотехнологий для промышленности

Мордовский федеральный центр развития биотехнологий, созданный в прошлом году, открыл уже две лаборатории - а будет 10 - по доклиническим и клиническим... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T01:44

2024-06-08T01:44

2024-06-08T01:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мордовский федеральный центр развития биотехнологий, созданный в прошлом году, открыл уже две лаборатории - а будет 10 - по доклиническим и клиническим испытаниям препаратов, центр становится флагманом промышленности региона, заявил глава республики Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ. В 2023 году под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина на площадке АО "Биохимик" в Саранске открылось одно из крупнейших в стране производств активных фармацевтических субстанций по 150 наименованиям, мощность нового завода – 340 тонн в год. Инвестиции в производство превысили 3,7 миллиардов рублей. "Биохимик" стал одним из флагманов нашей промышленности за последние три года. Для нас важно, что мы взяли нишу, мы работаем по онкологической теме, по борьбе с противовирусными заболеваниями и антибактериальными. Мы создали федеральный центр биотехнологий, привлекли средства из федерального бюджета, это приоритетный проект", - рассказал Здунов. По его словам, центр представляет собой уникальную площадку на базе университета, она позволит вести работы, которые ранее проводились за рубежом. Это в том числе создание клеточных линий, их характеризация и хранение. Центр позволит обеспечить полный цикл производства новых биотехнологических препаратов в России, стимулировать развитие фармацевтической промышленности в целом, гарантировать лекарственную безопасность страны и развитие ее технологического и экспортного потенциала. "Созданы две лаборатории доклинических и клинических испытаний таргетных форм фармпрепаратов и лаборатория расширения спектра биотехнологических разработок и продуктов. Там будет несколько лабораторий клеточный линий, эта та работа, которая позволяет делать субстанции для антибиотиков. То есть на основе этой субстанции любая фармкомпания может делать различные таблетки. Количество лабораторий, как минимум 10. Каждое клиническое исследование создает свою базу, в том числе лабораторию", - пояснил Здунов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240327/zavod-1936160767.html

https://ria.ru/20231219/tsentr-1916795014.html

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экономика, саранск, россия, артем здунов, владимир путин