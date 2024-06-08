Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, для чего на Украине могут снизить возраст мобилизации - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 08.06.2024 (обновлено: 07:14 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/mobilizatsiya-1951580754.html
Эксперт объяснил, для чего на Украине могут снизить возраст мобилизации
Эксперт объяснил, для чего на Украине могут снизить возраст мобилизации - РИА Новости, 08.06.2024
Эксперт объяснил, для чего на Украине могут снизить возраст мобилизации
Давление США на Украину с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет знаменует готовность Вашингтона и Киева отправить в зону боевых действий "детей-солдат"... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T07:10
2024-06-08T07:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Давление США на Украину с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет знаменует готовность Вашингтона и Киева отправить в зону боевых действий "детей-солдат" в качестве пушечного мяса, сообщил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров. Ранее президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет. По словам Кузмарова, возможное понижение возраста мобилизации на Украине говорит о "растущем отчаянии со стороны Соединенных Штатов и Украины". "Они заявляют, что выступают за права человека, но поддерживают неэтичное использование детей-солдат в этой войне. Они знают, что этих солдат будут использовать в качестве пушечного мяса в войне, которую они спровоцировали, и которой можно было легко положить конец", - сказал Кузмаров. С 18 мая текущего года на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он, в частности, предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате – лично или в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. При этом сроки демобилизации в документе не прописаны. На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939352624.html
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951197412.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_2d154d09acacdf68b73b946f28a6f601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Владимир Путин
Эксперт объяснил, для чего на Украине могут снизить возраст мобилизации

Аналитик Кузмаров: Вашингтон и Киев собираются отправить в зону БД детей-солдат

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Давление США на Украину с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет знаменует готовность Вашингтона и Киева отправить в зону боевых действий "детей-солдат" в качестве пушечного мяса, сообщил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров.
Ранее президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Киев рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев, пишут СМИ
11 апреля, 14:05
По словам Кузмарова, возможное понижение возраста мобилизации на Украине говорит о "растущем отчаянии со стороны Соединенных Штатов и Украины".
"Они заявляют, что выступают за права человека, но поддерживают неэтичное использование детей-солдат в этой войне. Они знают, что этих солдат будут использовать в качестве пушечного мяса в войне, которую они спровоцировали, и которой можно было легко положить конец", - сказал Кузмаров.
С 18 мая текущего года на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он, в частности, предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате – лично или в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. При этом сроки демобилизации в документе не прописаны.
На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Экс-аналитик ЦРУ объяснил давление на Киев по снижению возраста мобилизации
Вчера, 03:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала