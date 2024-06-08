https://ria.ru/20240608/mobilizatsiya-1951580754.html

Эксперт объяснил, для чего на Украине могут снизить возраст мобилизации

Эксперт объяснил, для чего на Украине могут снизить возраст мобилизации - РИА Новости, 08.06.2024

Эксперт объяснил, для чего на Украине могут снизить возраст мобилизации

Давление США на Украину с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет знаменует готовность Вашингтона и Киева отправить в зону боевых действий "детей-солдат"... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T07:10

2024-06-08T07:10

2024-06-08T07:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Давление США на Украину с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет знаменует готовность Вашингтона и Киева отправить в зону боевых действий "детей-солдат" в качестве пушечного мяса, сообщил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров. Ранее президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет. По словам Кузмарова, возможное понижение возраста мобилизации на Украине говорит о "растущем отчаянии со стороны Соединенных Штатов и Украины". "Они заявляют, что выступают за права человека, но поддерживают неэтичное использование детей-солдат в этой войне. Они знают, что этих солдат будут использовать в качестве пушечного мяса в войне, которую они спровоцировали, и которой можно было легко положить конец", - сказал Кузмаров. С 18 мая текущего года на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он, в частности, предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате – лично или в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. При этом сроки демобилизации в документе не прописаны. На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939352624.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951197412.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, владимир путин