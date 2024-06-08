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Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина
Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина - РИА Новости, 09.06.2024
Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости на ПМЭФ, что не знает, кто такая Екатерина Мизулина. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-08T19:08
2024-06-08T19:08
2024-06-09T13:56
пмэф 2024
общество
екатерина мизулина
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
лига безопасного интернета
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости на ПМЭФ, что не знает, кто такая Екатерина Мизулина. "Я не знаю, кто это", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос корреспондента, слышал ли он про деятельность главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Ранее Мизулина в своем Telegram-канале неоднократно публиковала жалобы школьников на процедуру досмотра перед ЕГЭ, а также сложность некоторых вариантов экзамена по тем или иным предметам. По словам главы Лиги безопасного интернета, все данные о нарушениях на ЕГЭ она передает в Рособрнадзор. Музаев уточнил, что в Рособрнадзор не поступило ни одной жалобы от ребенка или его родителя, а также призвал напрямую обращаться в специальные ведомства в случае нарушений процедуры экзамена. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, екатерина мизулина, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество
ПМЭФ 2024, Общество, Екатерина Мизулина, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Лига безопасного интернета, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество
Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина
Музаев на вопрос о деятельности Мизулиной заявил, что не знает, что это