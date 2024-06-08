https://ria.ru/20240608/mizulina-1951771601.html

Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина

Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина - РИА Новости, 09.06.2024

Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости на ПМЭФ, что не знает, кто такая Екатерина Мизулина. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-08T19:08

2024-06-08T19:08

2024-06-09T13:56

пмэф 2024

общество

екатерина мизулина

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

лига безопасного интернета

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости на ПМЭФ, что не знает, кто такая Екатерина Мизулина. "Я не знаю, кто это", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос корреспондента, слышал ли он про деятельность главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Ранее Мизулина в своем Telegram-канале неоднократно публиковала жалобы школьников на процедуру досмотра перед ЕГЭ, а также сложность некоторых вариантов экзамена по тем или иным предметам. По словам главы Лиги безопасного интернета, все данные о нарушениях на ЕГЭ она передает в Рособрнадзор. Музаев уточнил, что в Рособрнадзор не поступило ни одной жалобы от ребенка или его родителя, а также призвал напрямую обращаться в специальные ведомства в случае нарушений процедуры экзамена. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240217/mizulina-1927939284.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, екатерина мизулина, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество