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Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина - РИА Новости, 09.06.2024
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19:08 08.06.2024 (обновлено: 13:56 09.06.2024)
https://ria.ru/20240608/mizulina-1951771601.html
Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина
Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина - РИА Новости, 09.06.2024
Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости на ПМЭФ, что не знает, кто такая Екатерина Мизулина. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-08T19:08
2024-06-09T13:56
пмэф 2024
общество
екатерина мизулина
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
лига безопасного интернета
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости на ПМЭФ, что не знает, кто такая Екатерина Мизулина. "Я не знаю, кто это", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос корреспондента, слышал ли он про деятельность главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Ранее Мизулина в своем Telegram-канале неоднократно публиковала жалобы школьников на процедуру досмотра перед ЕГЭ, а также сложность некоторых вариантов экзамена по тем или иным предметам. По словам главы Лиги безопасного интернета, все данные о нарушениях на ЕГЭ она передает в Рособрнадзор. Музаев уточнил, что в Рособрнадзор не поступило ни одной жалобы от ребенка или его родителя, а также призвал напрямую обращаться в специальные ведомства в случае нарушений процедуры экзамена. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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общество, екатерина мизулина, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество
ПМЭФ 2024, Общество, Екатерина Мизулина, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Лига безопасного интернета, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество
ПМЭФ 2024
Глава Рособрнадзора не знает, кто такая Мизулина

Музаев на вопрос о деятельности Мизулиной заявил, что не знает, что это

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Рособрнадзора Анзор Музаев на ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости на ПМЭФ, что не знает, кто такая Екатерина Мизулина.
«
"Я не знаю, кто это", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос корреспондента, слышал ли он про деятельность главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Ранее Мизулина в своем Telegram-канале неоднократно публиковала жалобы школьников на процедуру досмотра перед ЕГЭ, а также сложность некоторых вариантов экзамена по тем или иным предметам. По словам главы Лиги безопасного интернета, все данные о нарушениях на ЕГЭ она передает в Рособрнадзор.
Музаев уточнил, что в Рособрнадзор не поступило ни одной жалобы от ребенка или его родителя, а также призвал напрямую обращаться в специальные ведомства в случае нарушений процедуры экзамена.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
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ПМЭФ 2024ОбществоЕкатерина МизулинаАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Лига безопасного интернетаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - Общество
 
 
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