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ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 08.06.2024 (обновлено: 13:21 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/minoborony-1951626732.html
ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart
ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart - РИА Новости, 08.06.2024
ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart
ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих и британскую самоходку Braveheart в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:11
2024-06-08T13:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих и британскую самоходку Braveheart в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марьевка Днепропетровской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании и две 152-мм гаубицы Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240608/svo-1951610767.html
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Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных и британскую самоходку Braveheart

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих и британскую самоходку Braveheart в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марьевка Днепропетровской области.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании и две 152-мм гаубицы Д-20", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине
 
 
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