https://ria.ru/20240608/minoborony-1951626732.html

ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart

ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart - РИА Новости, 08.06.2024

ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart

ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих и британскую самоходку Braveheart в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:11

2024-06-08T13:11

2024-06-08T13:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих и британскую самоходку Braveheart в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марьевка Днепропетровской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании и две 152-мм гаубицы Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240608/svo-1951610767.html

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