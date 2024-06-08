https://ria.ru/20240608/minoborony-1951626732.html
ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart
ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart - РИА Новости, 08.06.2024
ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart
ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих и британскую самоходку Braveheart в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:11
2024-06-08T13:11
2024-06-08T13:21
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:158:3072:1718_1920x0_80_0_0_c5b075031654ba6f30ad7b7cf0399cae.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих и британскую самоходку Braveheart в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марьевка Днепропетровской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании и две 152-мм гаубицы Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240608/svo-1951610767.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43778b6517b03bd31aa6074ec9d33e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных и британскую самоходку Braveheart
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих и британскую самоходку Braveheart в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марьевка Днепропетровской области.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании и две 152-мм гаубицы Д-20", - сообщили в Минобороны.