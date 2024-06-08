https://ria.ru/20240608/minoborony-1951626355.html

Силы черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ

Силы черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024

Силы черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот за минувшие сутки сбил 5 украинских беспилотных катеров, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:09

2024-06-08T13:09

2024-06-08T13:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Черноморский флот за минувшие сутки сбил 5 украинских беспилотных катеров, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240608/minoborony-1951582669.html

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