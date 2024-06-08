https://ria.ru/20240608/minoborony-1951626355.html
Силы черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ
Силы черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
Силы черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ
Черноморский флот за минувшие сутки сбил 5 украинских беспилотных катеров, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:09
2024-06-08T13:09
2024-06-08T13:25
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951534331_0:0:802:451_1920x0_80_0_0_c4f6f57f2e950fd3bcec05366687f044.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Черноморский флот за минувшие сутки сбил 5 украинских беспилотных катеров, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240608/minoborony-1951582669.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951534331_0:0:802:603_1920x0_80_0_0_c0074310088ef130027c0fae98cb080a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Специальная военная операция на Украине
Силы черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ
Минобороны: силы черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ