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ВС России за сутки сбили вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 08.06.2024 (обновлено: 13:17 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/minoborony-1951626005.html
ВС России за сутки сбили вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон
ВС России за сутки сбили вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон - РИА Новости, 08.06.2024
ВС России за сутки сбили вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 4 ракеты ATACMS, 71 беспилотник и другие цели, сообщили в субботу в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:07
2024-06-08T13:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 4 ракеты ATACMS, 71 беспилотник и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", противокорабельная ракета "Нептун", а также 71 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 104-х районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 275 вертолетов, 25397 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16294 танка и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10208 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22355 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240605/putin-1950832229.html
https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951593740.html
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Специальная военная операция на Украине
ВС России за сутки сбили вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон

Минобороны: ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 4 ракеты ATACMS, 71 беспилотник и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", противокорабельная ракета "Нептун", а также 71 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
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Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 104-х районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 275 вертолетов, 25397 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16294 танка и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10208 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22355 единиц специальной военной автомобильной техники.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
 
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