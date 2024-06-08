https://ria.ru/20240608/minoborony-1951582669.html

Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников - РИА Новости, 08.06.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников

За ночь силы ПВО сбили над территорией России 25 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T07:42

2024-06-08T07:42

2024-06-08T09:09

специальная военная операция на украине

черное море

россия

астраханская область

краснодарский край

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили над территорией России 25 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Так, два дрона были уничтожены над территорией Ростовской области, один уничтожен и два перехвачены — над Белгородской, еще по одному уничтожили над Брянской и Тульской областями, а над Астраханской областью — три. В небе над Крымом уничтожили пять беспилотников и перехватили четыре, над Краснодарским краем перехватили шесть аппаратов.Кроме того, в акватории Черного моря дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым. Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html

черное море

россия

астраханская область

краснодарский край

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черное море, россия, астраханская область, краснодарский край