https://ria.ru/20240608/lvova-belova-1951631179.html

Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи

Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи - РИА Новости, 08.06.2024

Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи

Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи, потерявшему ногу после обстрела, собрать средства на бионический протез, в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:40

2024-06-08T13:40

2024-06-08T13:40

пмэф-2024

мария львова-белова

волноваха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857714625_0:282:3137:2048_1920x0_80_0_0_de13485262c7ea37c3d4cfbc5dac4b03.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи, потерявшему ногу после обстрела, собрать средства на бионический протез, в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ. "Конечно, мы постоянно сталкиваемся со страшными ситуациями. Сейчас мы помогаем мальчику из Волновахи, он маленький, 6 лет. Они вместе с сестренкой играли на диване в доме, когда прилетел снаряд, сестра накрыла его и погибла", - рассказала Львова-Белова в интервью РИА Новости. Детский омбудсмен сообщила, что сейчас мальчику ампутировали ногу. Поскольку его сестра погибла практически на нем, мальчик остался в шоковом состоянии, потерял речь и сейчас не разговаривает. "Мы пытаемся ему ножку протезировать, собираем средства на хороший бионический протез для малыша. Понимаем, что психологическое состояние требует серьезной и долгосрочной помощи. Подобных ситуаций, к сожалению, в нашем аппарате много. Наша команда все их берет в работу. Все пропускает через сердце. Но важно, чтобы сейчас мы смогли больше помощи оказать таким семьям и минимизировать последствия трагических обстоятельств", - добавила Львова-Белова. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240529/marinka-1949048433.html

https://ria.ru/20240607/deti-1951489729.html

волноваха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария львова-белова, волноваха