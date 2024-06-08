https://ria.ru/20240608/lvova-belova-1951631179.html
Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи
Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи - РИА Новости, 08.06.2024
Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи
Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи, потерявшему ногу после обстрела, собрать средства на бионический протез, в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:40
2024-06-08T13:40
2024-06-08T13:40
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мария львова-белова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи, потерявшему ногу после обстрела, собрать средства на бионический протез, в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ. "Конечно, мы постоянно сталкиваемся со страшными ситуациями. Сейчас мы помогаем мальчику из Волновахи, он маленький, 6 лет. Они вместе с сестренкой играли на диване в доме, когда прилетел снаряд, сестра накрыла его и погибла", - рассказала Львова-Белова в интервью РИА Новости. Детский омбудсмен сообщила, что сейчас мальчику ампутировали ногу. Поскольку его сестра погибла практически на нем, мальчик остался в шоковом состоянии, потерял речь и сейчас не разговаривает. "Мы пытаемся ему ножку протезировать, собираем средства на хороший бионический протез для малыша. Понимаем, что психологическое состояние требует серьезной и долгосрочной помощи. Подобных ситуаций, к сожалению, в нашем аппарате много. Наша команда все их берет в работу. Все пропускает через сердце. Но важно, чтобы сейчас мы смогли больше помощи оказать таким семьям и минимизировать последствия трагических обстоятельств", - добавила Львова-Белова. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240529/marinka-1949048433.html
https://ria.ru/20240607/deti-1951489729.html
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мария львова-белова, волноваха
ПМЭФ-2024, Мария Львова-Белова, Волноваха
Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи
Львова-Белова: аппарат помогает мальчику из Волновахи собрать средства на протез
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена помогает мальчику из Волновахи, потерявшему ногу после обстрела, собрать средства на бионический протез, в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ.
"Конечно, мы постоянно сталкиваемся со страшными ситуациями. Сейчас мы помогаем мальчику из Волновахи, он маленький, 6 лет. Они вместе с сестренкой играли на диване в доме, когда прилетел снаряд, сестра накрыла его и погибла", - рассказала Львова-Белова в интервью РИА Новости.
Детский омбудсмен сообщила, что сейчас мальчику ампутировали ногу. Поскольку его сестра погибла практически на нем, мальчик остался в шоковом состоянии, потерял речь и сейчас не разговаривает.
"Мы пытаемся ему ножку протезировать, собираем средства на хороший бионический протез для малыша. Понимаем, что психологическое состояние требует серьезной и долгосрочной помощи. Подобных ситуаций, к сожалению, в нашем аппарате много. Наша команда все их берет в работу. Все пропускает через сердце. Но важно, чтобы сейчас мы смогли больше помощи оказать таким семьям и минимизировать последствия трагических обстоятельств", - добавила Львова-Белова.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.