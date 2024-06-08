https://ria.ru/20240608/lvova-belova-1951627246.html

Львова-Белова рассказала о работе по вывозу детей из лагерей в Сирии

Львова-Белова рассказала о работе по вывозу детей из лагерей в Сирии - РИА Новости, 08.06.2024

Львова-Белова рассказала о работе по вывозу детей из лагерей в Сирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что у аппарата детского омбудсмена в работе... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:15

2024-06-08T13:15

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что у аппарата детского омбудсмена в работе более 1000 обращений, связанных с вывозом детей из лагерей в Сирии, на 119 детей готовы документы, планируется возвращение ещё одной группы детей. "Когда заступила на должность уполномоченного, одна из первых моих поездок была в Дамаск. Всего с 2018 года вернули с Ближнего Востока уже более 540 детей, включая 200 за время моей работы. Сейчас у нас в работе около 1000 обращений, готовы документы на 119 детей. Планируем очередную поездку, чтобы вернуть еще одну группу детей из лагерей на юго-востоке Сирии", - сказала Львова-Белова в интервью РИА Новости. Ранее уполномоченный по правам ребенка рассказывала, что при участии ее аппарата с 2018 года в Россию возвращены из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции 546 детей. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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общество, россия, сирия, ирак, мария львова-белова