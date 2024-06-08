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В Луганске спасли кота из завалов жилого дома
В Луганске спасли кота из завалов жилого дома - РИА Новости, 08.06.2024
В Луганске спасли кота из завалов жилого дома
Сотрудники МЧС России нашли в завалах жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ, кота и передали его хозяину, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:01
2024-06-08T14:01
2024-06-08T14:14
происшествия
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луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России нашли в завалах жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ, кота и передали его хозяину, сообщает пресс-служба ведомства. "Вторые сутки сотрудники МЧС России разбирают завалы, а также оказывают помощь жильцам разрушенных квартир: помогают выносить личные вещи на улицу. На месте трагедии, в одной из разрушенных квартир, был обнаружен кот и передан хозяину", - говорится в сообщении.
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Работы на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ в Луганске
В Луганске на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ разобраны все конструкции до 1-го этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщило МЧС России и показало кадры с места ЧП.
2024-06-08T14:01
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происшествия, россия, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, видео
Происшествия, Россия, Луганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Луганске спасли кота из завалов жилого дома
Спасатели нашли в завалах разрушенного обстрелом дома в Луганске кота