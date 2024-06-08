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В Луганске спасли кота из завалов жилого дома - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 08.06.2024 (обновлено: 14:14 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/lugansk-1951634734.html
В Луганске спасли кота из завалов жилого дома
В Луганске спасли кота из завалов жилого дома - РИА Новости, 08.06.2024
В Луганске спасли кота из завалов жилого дома
Сотрудники МЧС России нашли в завалах жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ, кота и передали его хозяину, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:01
2024-06-08T14:14
происшествия
россия
луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России нашли в завалах жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ, кота и передали его хозяину, сообщает пресс-служба ведомства. "Вторые сутки сотрудники МЧС России разбирают завалы, а также оказывают помощь жильцам разрушенных квартир: помогают выносить личные вещи на улицу. На месте трагедии, в одной из разрушенных квартир, был обнаружен кот и передан хозяину", - говорится в сообщении.
россия
луганск
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4.7
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353
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Работы на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ в Луганске
В Луганске на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ разобраны все конструкции до 1-го этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщило МЧС России и показало кадры с места ЧП.
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РИА Новости
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происшествия, россия, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, видео
Происшествия, Россия, Луганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Луганске спасли кота из завалов жилого дома
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России нашли в завалах жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ, кота и передали его хозяину, сообщает пресс-служба ведомства.
2024-06-08T14:01
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В Луганске спасли кота из завалов жилого дома

Спасатели нашли в завалах разрушенного обстрелом дома в Луганске кота

© МЧС РоссииСотрудники МЧС России спасли кота из завалов жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ. Кадр видео
Сотрудники МЧС России спасли кота из завалов жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ. Кадр видео
© МЧС России
Сотрудники МЧС России спасли кота из завалов жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России нашли в завалах жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ, кота и передали его хозяину, сообщает пресс-служба ведомства.
"Вторые сутки сотрудники МЧС России разбирают завалы, а также оказывают помощь жильцам разрушенных квартир: помогают выносить личные вещи на улицу. На месте трагедии, в одной из разрушенных квартир, был обнаружен кот и передан хозяину", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЛуганскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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