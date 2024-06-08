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В Луганске спасли кота из завалов жилого дома

В Луганске спасли кота из завалов жилого дома - РИА Новости, 08.06.2024

В Луганске спасли кота из завалов жилого дома

Сотрудники МЧС России нашли в завалах жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ, кота и передали его хозяину, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:01

2024-06-08T14:01

2024-06-08T14:14

происшествия

россия

луганск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России нашли в завалах жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ, кота и передали его хозяину, сообщает пресс-служба ведомства. "Вторые сутки сотрудники МЧС России разбирают завалы, а также оказывают помощь жильцам разрушенных квартир: помогают выносить личные вещи на улицу. На месте трагедии, в одной из разрушенных квартир, был обнаружен кот и передан хозяину", - говорится в сообщении.

россия

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, видео