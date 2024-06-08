https://ria.ru/20240608/lugansk-1951606588.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску - РИА Новости, 08.06.2024
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Двое пострадавших при ударе украинских войск по Луганску 7 июня находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 7 человек - в тяжелом состоянии, сообщил первый... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:48
2024-06-08T10:48
2024-06-08T11:05
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951466250_0:210:3267:2048_1920x0_80_0_0_fc298d3722746d0527b82c4df4cb1a7a.jpg
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Двое пострадавших при ударе украинских войск по Луганску 7 июня находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 7 человек - в тяжелом состоянии, сообщил первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев, его слова опубликованы в Telegram-канале правительства региона.В пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд."Восемнадцать человек - это легкая степень. Из них - два ребенка. По средней степени тяжести - 30 человек. Два ребенка. Дети находятся в республиканской детской больнице. Одному из них вчера проведена операция... По обоим детям проведена телемедицинская консультация с московской клиникой. Тяжелая степень – семь человек. Крайняя степень тяжести – два человека", - заявил Валиев.
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951466250_536:0:3267:2048_1920x0_80_0_0_4dc6d54ffdb4cf75985cbf54e3cd8688.jpg
Работы на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ в Луганске
В Луганске на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ разобраны все конструкции до 1-го этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщило МЧС России и показало кадры с места ЧП.
2024-06-08T10:48
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Двое пострадавших при ударе ВСУ по Луганску находятся в крайне тяжелом состоянии