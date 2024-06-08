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Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 08.06.2024 (обновлено: 11:05 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/lugansk-1951606588.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску - РИА Новости, 08.06.2024
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Двое пострадавших при ударе украинских войск по Луганску 7 июня находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 7 человек - в тяжелом состоянии, сообщил первый... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:48
2024-06-08T11:05
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Двое пострадавших при ударе украинских войск по Луганску 7 июня находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 7 человек - в тяжелом состоянии, сообщил первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев, его слова опубликованы в Telegram-канале правительства региона.В пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд."Восемнадцать человек - это легкая степень. Из них - два ребенка. По средней степени тяжести - 30 человек. Два ребенка. Дети находятся в республиканской детской больнице. Одному из них вчера проведена операция... По обоим детям проведена телемедицинская консультация с московской клиникой. Тяжелая степень – семь человек. Крайняя степень тяжести – два человека", - заявил Валиев.
луганск
луганская народная республика
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Работы на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ в Луганске
В Луганске на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ разобраны все конструкции до 1-го этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщило МЧС России и показало кадры с места ЧП.
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луганск, луганская народная республика, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Двое пострадавших при ударе украинских войск по Луганску 7 июня находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 7 человек - в тяжелом состоянии, сообщил первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев, его слова опубликованы в Telegram-канале правительства региона.
2024-06-08T10:48
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Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску

Двое пострадавших при ударе ВСУ по Луганску находятся в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМногоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ.
Многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ.
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Двое пострадавших при ударе украинских войск по Луганску 7 июня находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 7 человек - в тяжелом состоянии, сообщил первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев, его слова опубликованы в Telegram-канале правительства региона.
В пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.
"Восемнадцать человек - это легкая степень. Из них - два ребенка. По средней степени тяжести - 30 человек. Два ребенка. Дети находятся в республиканской детской больнице. Одному из них вчера проведена операция... По обоим детям проведена телемедицинская консультация с московской клиникой. Тяжелая степень – семь человек. Крайняя степень тяжести – два человека", - заявил Валиев.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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