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Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску - РИА Новости, 08.06.2024

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску

Двое пострадавших при ударе украинских войск по Луганску 7 июня находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 7 человек - в тяжелом состоянии, сообщил первый... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:48

2024-06-08T10:48

2024-06-08T11:05

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Двое пострадавших при ударе украинских войск по Луганску 7 июня находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 7 человек - в тяжелом состоянии, сообщил первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев, его слова опубликованы в Telegram-канале правительства региона.В пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд."Восемнадцать человек - это легкая степень. Из них - два ребенка. По средней степени тяжести - 30 человек. Два ребенка. Дети находятся в республиканской детской больнице. Одному из них вчера проведена операция... По обоим детям проведена телемедицинская консультация с московской клиникой. Тяжелая степень – семь человек. Крайняя степень тяжести – два человека", - заявил Валиев.

луганск

луганская народная республика

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Работы на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ в Луганске В Луганске на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ разобраны все конструкции до 1-го этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщило МЧС России и показало кадры с места ЧП. 2024-06-08T10:48 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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