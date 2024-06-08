https://ria.ru/20240608/leto-1951632590.html

Синоптик рассказала о рекордах первой недели лета в Москве

Синоптик рассказала о рекордах первой недели лета в Москве - РИА Новости, 08.06.2024

Синоптик рассказала о рекордах первой недели лета в Москве

В первую неделю лета в Москве выпало 91% от месячной нормы осадков, температура превысила норму на 4,5 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:49

2024-06-08T13:49

2024-06-08T13:49

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В первую неделю лета в Москве выпало 91% от месячной нормы осадков, температура превысила норму на 4,5 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По словам синоптика, средняя температура воздуха в Москве в первую неделю лета превысила норму на 4,5 градуса, а средняя суточная температура составила 20 градусов. "Первая неделя июня 2024 года в Москве выдалась уникальной… Во все прежние случаи с подобным термическим режимом в столице наблюдался дефицит осадков. Максимум, что выпадало в первую неделю в 1975 году, когда в Москве средняя температура составила 22,7 градуса - это всего 14,7 миллиметра. А в текущем году за первую неделю лета выпало 70 миллиметров или 91% от месячной нормы", - написала Позднякова.

https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова