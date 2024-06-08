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Синоптик рассказала о рекордах первой недели лета в Москве
Синоптик рассказала о рекордах первой недели лета в Москве - РИА Новости, 08.06.2024
Синоптик рассказала о рекордах первой недели лета в Москве
В первую неделю лета в Москве выпало 91% от месячной нормы осадков, температура превысила норму на 4,5 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:49
2024-06-08T13:49
2024-06-08T13:49
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В первую неделю лета в Москве выпало 91% от месячной нормы осадков, температура превысила норму на 4,5 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По словам синоптика, средняя температура воздуха в Москве в первую неделю лета превысила норму на 4,5 градуса, а средняя суточная температура составила 20 градусов. "Первая неделя июня 2024 года в Москве выдалась уникальной… Во все прежние случаи с подобным термическим режимом в столице наблюдался дефицит осадков. Максимум, что выпадало в первую неделю в 1975 году, когда в Москве средняя температура составила 22,7 градуса - это всего 14,7 миллиметра. А в текущем году за первую неделю лета выпало 70 миллиметров или 91% от месячной нормы", - написала Позднякова.
https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала о рекордах первой недели лета в Москве
Позднякова: в Москве в первую неделю лета выпал 91% от месячной нормы осадков