https://ria.ru/20240608/kultura-1951621471.html

В Старой Руссе воссоздали любимую лавку Достоевского

В Старой Руссе воссоздали любимую лавку Достоевского - РИА Новости, 08.06.2024

В Старой Руссе воссоздали любимую лавку Достоевского

Любимая писателем Фёдором Достоевским лавка сладостей купца Плотникова, описанная в романе "Братья Карамазовы", воссоздана в Старой Руссе Новгородской области,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:31

2024-06-08T12:31

2024-06-08T12:34

культура

старая русса

новгородская область

федор достоевский

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Любимая писателем Фёдором Достоевским лавка сладостей купца Плотникова, описанная в романе "Братья Карамазовы", воссоздана в Старой Руссе Новгородской области, сообщает вице-губернатор региона Елена Кирилова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она уточнила, что предприниматель Юлия Комарова и ее команда "Городской Центр Туризма" создали "Лавку Плотниковыхъ" в центре города. Магазин открылся рядом с тем местом, где в конце 1870-х была бакалея купца. "Это реконструкция бакалейной лавки купца II гильдии Павла Ивановича Плотникова, где Федор Михайлович Достоевский во время своего пребывания в Старой Руссе любил закупаться гостинцами и сладостями. И именно эту лавку Достоевский описал в романе "Братья Карамазовы", - рассказала Кирилова. По её словам, в лавке представлены антикварные предметы быта, которые связаны с дореволюционной историей Старой Руссы, коллекция открыток конца XIX - начала XX веков, продукты местных производителей. Как уточняет туристический инфоцентр "Русь Новгородская", в лавке на улице Воскресенская, 8 продаются любимая пастила писателя, старорусская помадка с солью и подарочные пряники, натуральное мыло, скрабы и бомбочки для ванн с минеральной солью, репринт газеты "Справочный листок минеральных вод" от 1881 года, сувениры с цитатами и книги Федора Достоевского. Интерьер стилизован под XIX век, а сотрудники одеты в костюмы ушедшей эпохи. Рядом с лавкой также откроются бутик-отель на 10 номеров и чайная. Проект стал возможен благодаря областному гранту от Всероссийского конкурса по развитию туриндустрии. Город Старая Русса в 2024 году получил статус "Серебряного ожерелья России". Это один из крупнейших городов региона, где находится бывшая дача Достоевского, в которой теперь располагается дом-музей писателя.

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https://ria.ru/20240606/yazyk-1950512110.html

https://ria.ru/20240607/berdyanskmuzey-1951328733.html

старая русса

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старая русса, новгородская область, федор достоевский