https://ria.ru/20240608/konflikt-1951691947.html
В Греции выразили сожаление из-за роли страны в снабжении войны на Украине
В Греции выразили сожаление из-за роли страны в снабжении войны на Украине - РИА Новости, 08.06.2024
В Греции выразили сожаление из-за роли страны в снабжении войны на Украине
Греческий оппозиционный политик Панайотис Лафазанис сожалеет, что его страна стала основной базой снабжения войны на Украине против России. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:34
2024-06-08T19:34
2024-06-08T19:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Греческий оппозиционный политик Панайотис Лафазанис сожалеет, что его страна стала основной базой снабжения войны на Украине против России. Лафазанис был одним из влиятельных членов партии СИРИЗА, в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году он возглавлял министерство энергетики. После выхода из партии СИРИЗА в знак несогласия с проводимой политикой Лафазанис вместе с соратниками создал партию "Народное единство" ("Лаики энотита"), а затем создал новое политическое движение – "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА), которое поддерживает Россию в украинском конфликте. ДИКЕА сотрудничает с партиями "Всегреческое движение греко-российской дружбы" и "Всегреческое социалистическое движение". "Партии требовали провести референдум, чтобы народ ответил, согласен ли с санкциями против России и согласен ли греческий народ отправлять на Украину оружие, как это делается на войне против России. И согласен ли народ, чтобы использовались американские базы как инструмент в войне против России. К сожалению, хочу подчеркнуть, что особенно база в регионе порта Александруполис превратилась в основную базу снабжения войны на Украине против России", - сказал Лафазанис РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. Греция предоставила США новые базы на ее территории, в том числе порт Александруполис на северо-востоке Греции. Через Александруполис в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильной дорогам в Болгарию и Румынию, а также на Украину. "Греция и Россия имеют традиционные глубокие исторические связи. Россия помогла в освобождении Греции от турецкого ига. Наша вера общая, христианская вера, и мы имеем общее религиозное восприятии. Нет у нас и не было никаких глубоких различий и противоречий между странами. И хочу сказать, что Россия везде поддерживала Грецию по нашим национальным проблемам, поэтому мы убеждены, что греческий народ против всех мер, которые принимаются против России, и он не согласен с русофобией. Но правительства боятся народа, который стремится возобновить и политические, и религиозные, и экономические связи с Россией и дружбу с Россией", - сказал Лафазанис. "Мы уверены, что греческий народ в конечном итоге заставит послушать его и его желание превратится в действительность", - сказал Лафазанис. На плакатах его партии ДИКЕА было написано "Россия права" и изображена буква Z - символ специальной военной операции России на Украине. На вопрос, почему он выбрал лозунг "Россия права", Лафазанис ответил: "В скором будущем все поймут, что означают эти слова. И те, кто не хотел признавать этот лозунг, тоже поймут". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240509/gretsiya-1944978162.html
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россия, украина, греция, панайотис лафазанис, алексис ципрас, народное единство, всегреческое социалистическое движение, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, Греция, Панайотис Лафазанис, Алексис Ципрас, Народное единство, Всегреческое социалистическое движение, В мире
В Греции выразили сожаление из-за роли страны в снабжении войны на Украине
Политик Лафазанис: Греция стала основной базой снабжения войны на Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Греческий оппозиционный политик Панайотис Лафазанис сожалеет, что его страна стала основной базой снабжения войны на Украине против России.
Лафазанис был одним из влиятельных членов партии СИРИЗА, в правительстве Алексиса Ципраса
в 2015 году он возглавлял министерство энергетики. После выхода из партии СИРИЗА в знак несогласия с проводимой политикой Лафазанис вместе с соратниками создал партию "Народное единство
" ("Лаики энотита"), а затем создал новое политическое движение – "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА), которое поддерживает Россию в украинском конфликте.
ДИКЕА сотрудничает с партиями "Всегреческое движение греко-российской дружбы" и "Всегреческое социалистическое движение
".
"Партии требовали провести референдум, чтобы народ ответил, согласен ли с санкциями против России и согласен ли греческий народ отправлять на Украину оружие, как это делается на войне против России. И согласен ли народ, чтобы использовались американские базы как инструмент в войне против России. К сожалению, хочу подчеркнуть, что особенно база в регионе порта Александруполис превратилась в основную базу снабжения войны на Украине против России", - сказал Лафазанис РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
Греция и США
внесли в октябре 2019 года изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. Греция предоставила США новые базы на ее территории, в том числе порт Александруполис на северо-востоке Греции. Через Александруполис в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильной дорогам в Болгарию
и Румынию
, а также на Украину.
"Греция и Россия имеют традиционные глубокие исторические связи. Россия помогла в освобождении Греции от турецкого ига. Наша вера общая, христианская вера, и мы имеем общее религиозное восприятии. Нет у нас и не было никаких глубоких различий и противоречий между странами. И хочу сказать, что Россия везде поддерживала Грецию по нашим национальным проблемам, поэтому мы убеждены, что греческий народ против всех мер, которые принимаются против России, и он не согласен с русофобией. Но правительства боятся народа, который стремится возобновить и политические, и религиозные, и экономические связи с Россией и дружбу с Россией", - сказал Лафазанис.
"Мы уверены, что греческий народ в конечном итоге заставит послушать его и его желание превратится в действительность", - сказал Лафазанис.
На плакатах его партии ДИКЕА было написано "Россия права" и изображена буква Z - символ специальной военной операции России на Украине. На вопрос, почему он выбрал лозунг "Россия права", Лафазанис ответил: "В скором будущем все поймут, что означают эти слова. И те, кто не хотел признавать этот лозунг, тоже поймут".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.