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"РЖД Логистика" планирует создать в Приморье терминальный комплекс
"РЖД Логистика" планирует создать в Приморье терминальный комплекс - РИА Новости, 08.06.2024
"РЖД Логистика" планирует создать в Приморье терминальный комплекс
"РЖД Логистика" планирует создать терминальный комплекс на территории опережающего развития Приморья для консолидации грузов региона, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T07:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. "РЖД Логистика" планирует создать терминальный комплекс на территории опережающего развития Приморья для консолидации грузов региона, рассказал РИА Новости гендиректор компании Дмитрий Мурев в кулуарах ПМЭФ. "Видим перспективу, что на Дальнем Востоке, безусловно, тоже нужен свой оптово-распределительный центр, который консолидирует продукцию, позволит импортный поток консолидировать на Дальнем Востоке. У нас есть один из проектов на территории опережающего развития Приморья, где мы планируем строить терминальный комплекс, который будет обслуживать непосредственно резидентов территории опережающего развития Приморья, но также как раз и консолидировать эту продукцию и обрабатывать на экспорт и на импорт", - сказал он. Мурев добавил, что у компании уже есть несколько проектов в Башкирии и Татарстане, а создание оптово-распределительных центров необходимо для МСП, чтобы они также могли выходить на внешние рынки и развиваться. "Все динамично меняется. Мы вместе с партнерами и клиентами участвуем в строительстве и развитии инфраструктуры. Также мы готовы вкладывать свои собственные средства в инфраструктуру терминально-складскую, железнодорожную, либо какие-то иные инфраструктурные объекты, которые так или иначе связаны с транспортной тематикой", - заключил Мурев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, дальний восток, ржд
ПМЭФ-2024, Экономика, Дальний Восток, РЖД
"РЖД Логистика" планирует создать в Приморье терминальный комплекс
"РЖД Логистика": в Приморье планируется создать терминальный комплекс
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. "РЖД Логистика" планирует создать терминальный комплекс на территории опережающего развития Приморья для консолидации грузов региона, рассказал РИА Новости гендиректор компании Дмитрий Мурев в кулуарах ПМЭФ.
"Видим перспективу, что на Дальнем Востоке
, безусловно, тоже нужен свой оптово-распределительный центр, который консолидирует продукцию, позволит импортный поток консолидировать на Дальнем Востоке. У нас есть один из проектов на территории опережающего развития Приморья, где мы планируем строить терминальный комплекс, который будет обслуживать непосредственно резидентов территории опережающего развития Приморья, но также как раз и консолидировать эту продукцию и обрабатывать на экспорт и на импорт", - сказал он.
Мурев добавил, что у компании уже есть несколько проектов в Башкирии и Татарстане, а создание оптово-распределительных центров необходимо для МСП, чтобы они также могли выходить на внешние рынки и развиваться.
"Все динамично меняется. Мы вместе с партнерами и клиентами участвуем в строительстве и развитии инфраструктуры. Также мы готовы вкладывать свои собственные средства в инфраструктуру терминально-складскую, железнодорожную, либо какие-то иные инфраструктурные объекты, которые так или иначе связаны с транспортной тематикой", - заключил Мурев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.