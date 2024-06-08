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Турция планирует создать операционную компанию в Стамбуле с "Газпромом" - РИА Новости, 08.06.2024
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14:58 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/kompaniya-1951643926.html
Турция планирует создать операционную компанию в Стамбуле с "Газпромом"
Турция планирует создать операционную компанию в Стамбуле с "Газпромом" - РИА Новости, 08.06.2024
Турция планирует создать операционную компанию в Стамбуле с "Газпромом"
Турция рассчитывает создать операционную компанию в Стамбуле в партнерстве с BOTAŞ и Газпромом, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:58
2024-06-08T14:58
стамбул
турция
анкара (провинция)
газпром
в мире
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Турция рассчитывает создать операционную компанию в Стамбуле в партнерстве с BOTAŞ и Газпромом, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. "Конечно, одним из важнейших вопросов, связанных с центром природного газа, является готовность инфраструктуры и физической инфраструктуры. Турция приложила очень большие усилия в этом направлении, особенно благодаря инвестициям, которые она сделала в последние годы. Теперь мы планируем создать операционную компанию в партнерстве с BOTAŞ и "Газпромом" в Стамбульском финансовом центре", - приводит слова Байрактара турецкое госагентсто Anadolu. Пояснив, что стороны ведут переговоры в соответствии с данным планом, Байрактар сказал, что в ближайшие месяцы Анкара и Москва "хотят приступить к конкретным работам и воплотить проект в жизнь".
https://ria.ru/20240605/putin-1950834584.html
стамбул
турция
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стамбул, турция, анкара (провинция), газпром, в мире
Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Газпром, В мире
Турция планирует создать операционную компанию в Стамбуле с "Газпромом"

Турция планирует создать операционную компанию в Стамбуле с BOTAŞ и "Газпромом"

© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Турция рассчитывает создать операционную компанию в Стамбуле в партнерстве с BOTAŞ и Газпромом, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.
"Конечно, одним из важнейших вопросов, связанных с центром природного газа, является готовность инфраструктуры и физической инфраструктуры. Турция приложила очень большие усилия в этом направлении, особенно благодаря инвестициям, которые она сделала в последние годы. Теперь мы планируем создать операционную компанию в партнерстве с BOTAŞ и "Газпромом" в Стамбульском финансовом центре", - приводит слова Байрактара турецкое госагентсто Anadolu.
Пояснив, что стороны ведут переговоры в соответствии с данным планом, Байрактар сказал, что в ближайшие месяцы Анкара и Москва "хотят приступить к конкретным работам и воплотить проект в жизнь".
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Газпром" в контакте с партнерами по строительству газового хаба в Турции
5 июня, 23:11
 
СтамбулТурцияАнкара (провинция)ГазпромВ мире
 
 
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