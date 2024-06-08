https://ria.ru/20240608/kompaniya-1951643926.html

Турция планирует создать операционную компанию в Стамбуле с "Газпромом"

Турция планирует создать операционную компанию в Стамбуле с "Газпромом" - РИА Новости, 08.06.2024

Турция планирует создать операционную компанию в Стамбуле с "Газпромом"

Турция рассчитывает создать операционную компанию в Стамбуле в партнерстве с BOTAŞ и Газпромом, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:58

2024-06-08T14:58

2024-06-08T14:58

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анкара (провинция)

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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Турция рассчитывает создать операционную компанию в Стамбуле в партнерстве с BOTAŞ и Газпромом, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. "Конечно, одним из важнейших вопросов, связанных с центром природного газа, является готовность инфраструктуры и физической инфраструктуры. Турция приложила очень большие усилия в этом направлении, особенно благодаря инвестициям, которые она сделала в последние годы. Теперь мы планируем создать операционную компанию в партнерстве с BOTAŞ и "Газпромом" в Стамбульском финансовом центре", - приводит слова Байрактара турецкое госагентсто Anadolu. Пояснив, что стороны ведут переговоры в соответствии с данным планом, Байрактар сказал, что в ближайшие месяцы Анкара и Москва "хотят приступить к конкретным работам и воплотить проект в жизнь".

https://ria.ru/20240605/putin-1950834584.html

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стамбул, турция, анкара (провинция), газпром, в мире