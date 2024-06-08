https://ria.ru/20240608/kobzev-1951694081.html
Кобзев рассказал о росте турпотока в Иркутскую область
Кобзев рассказал о росте турпотока в Иркутскую область - РИА Новости, 08.06.2024
Кобзев рассказал о росте турпотока в Иркутскую область
Более 1,8 миллиона туристов посетило за 2023 год Иркутскую область, этот показатель на 7,3% больше, чем в 2022 году, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:51
2024-06-08T19:51
2024-06-08T19:51
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Более 1,8 миллиона туристов посетило за 2023 год Иркутскую область, этот показатель на 7,3% больше, чем в 2022 году, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "За прошедший год Иркутскую область посетило более 1,8 миллиона туристов. Это на 7,3% больше, чем в 2022 году. Растет количество иностранных гостей, коллективных средств размещения и доля туризма в экономике региона. Для повышения туристической привлекательности региона принимаются меры. В 2023 году утверждена государственная программа Иркутской области "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказал Кобзев. Он уточнил, что эта программа направлена на обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой и повышение качества сервиса для увеличения числа туристов в регионе до 3 миллионов человек к 2030 году. Губернатор отметил, что также область участвует в федеральных мерах поддержки туризма и индустрии гостеприимства. Например, на создание модульных отелей в Иркутской области направлено более 600 миллионов рублей. Поддержано 18 проектов, работа по всем проектам должна быть завершена до конца октября этого года. Кобзев добавил, что на поддержку и проведение событийных мероприятий, обустройство туристских центров города будет направлено 86 миллионов рублей в рамках единой субсидии. Бизнес получит средства на софинансирование проектов по развитию туристской инфраструктуры. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240608/proekt-1951693523.html
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иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев
Кобзев рассказал о росте турпотока в Иркутскую область
Кобзев рассказал о росте турпотока в Иркутскую область
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Более 1,8 миллиона туристов посетило за 2023 год Иркутскую область, этот показатель на 7,3% больше, чем в 2022 году, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"За прошедший год Иркутскую область посетило более 1,8 миллиона туристов. Это на 7,3% больше, чем в 2022 году. Растет количество иностранных гостей, коллективных средств размещения и доля туризма в экономике региона. Для повышения туристической привлекательности региона принимаются меры. В 2023 году утверждена государственная программа Иркутской области "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказал Кобзев.
Он уточнил, что эта программа направлена на обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой и повышение качества сервиса для увеличения числа туристов в регионе до 3 миллионов человек к 2030 году.
Губернатор отметил, что также область участвует в федеральных мерах поддержки туризма и индустрии гостеприимства. Например, на создание модульных отелей в Иркутской области направлено более 600 миллионов рублей. Поддержано 18 проектов, работа по всем проектам должна быть завершена до конца октября этого года.
Кобзев добавил, что на поддержку и проведение событийных мероприятий, обустройство туристских центров города будет направлено 86 миллионов рублей в рамках единой субсидии. Бизнес получит средства на софинансирование проектов по развитию туристской инфраструктуры.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.