Что почитать этим летом: десять интересных книжных новинок

Что почитать этим летом: десять интересных книжных новинок

2024-06-08T08:00

2024-06-08T08:00

2024-06-08T08:09

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. В четверг открылся традиционный летний фестиваль "Красная площадь". В этом году в нем принимают участие более 400 издательств. Многие посетят это масштабное мероприятие в выходные. О том, на какие книжные новинки стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.Хилинг-роман для душиБестселлер Южной Кореи, книга года в 37 городах страны. Хозяйке небольшого сеульского магазина, пенсионерке, бывшей учительнице госпоже Ем помогает бродяга с вокзала по имени Токко. Посетители рассказывают ему о своих непростых жизненных ситуациях, и он для каждого находит слова поддержки, утешения и ободрения. Вот только о себе не помнит совсем ничего. Книга относится к необычному жанру хилинг-романов, помогающих обрести гармонию и "исцелить душу".О технике — просто и с картинками Яркая энциклопедия объясняет детям, как устроены инженерные системы. Сначала простые вроде водяного колеса, затем — паровые машины, метро, ядерные реакторы, реактивные самолеты и космические станции. Много иллюстраций. Потребуется усидчивость, внимательность и любознательность, но результат стоит того — ребенок откроет для себя окружающий мир техники.Не хуже братьев ГриммМногие хорошо ориентируются в греческой и кельтской мифологии, знают имена популярных супергероев и богатырей из русских сказок, но о легендах малых народов России ничего не слышали. А они по неожиданности концовок и драматизму могут соперничать с братьями Гримм: чего стоит кетская сказка о месяце, которые "гуляет" по холодной и темной стороне неба, потому что эта половина человека без сердца. В книге собраны легенды Поволжья, Камчатки, Сибири, Кавказа и других уголков России.О самой популярной болезни мегаполисовВсе чаще жители мегаполисов жалуются на синдром дефицита внимания и гиперактивности. Среди симптомов — проблемы с концентрацией и усидчивостью, сложности с планированием, невозможность "усидеть на одном месте". Автор, психиатр и психотерапевт Анастасия Афанасьева, предлагает не ставить себе диагноз, а больше узнать об СДВГ и рассказывает о базовых тестах, трудностях в диагностике, типичных жизненных ситуациях.Выжить во время переменДебютный роман автора из Замбии о тяжелом периоде этой страны в 1990-х — экономический кризис, разруха, военный переворот, предвыборные беспорядки, агрессивность в обществе. В мире жестокости и насилия оказываются маленькие дети — Чимука и ее брат Али. Им предстоит выжить, несмотря ни на что.О главных эмоцияхО важности развития эмоционального интеллекта сегодня говорят многие психологи и учителя. Ребенок должен понимать собственное настроение и чувства, а также распознавать эмоции других людей. Испано-итальянский авторский тандем создал серию коротких рассказов о 30 эмоциях — злости, обиде, уважении, гордости, благодарности, любви и других. К ним прилагаются советы психологов о том, как обсудить с ребенком прочитанное. Книга предназначена для детей от шести лет."А вас я попрошу остаться"Татьяна Лиознова сняла "Им покоряется небо", "Три тополя на Плющихе", "Мы, нижеподписавшиеся", а еще "Карнавал" — картину, так похожую на ее собственную жизнь. Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны" в исполнении Вячеслава Тихонова стал народным героем, фразы из этого телефильма стали крылатыми. Книга из серии "ЖЗЛ" основана на изучении личного архива режиссера, воспоминаний ее учеников, актеров, а также бесед с названной дочерью Людмилой Лисиной.Раскрыть мрачную тайнуДля любителей мрачных историй — новая книга Алексея Поляринова, автора романов "Риф" и "Центр тяжести". Это антиутопия, постапокалипсис с элементами хоррора: в альтернативной России непонятно почему появляются застывшие тела детей — кадавры. Их нельзя сдвинуть или перенести. Раскрыть тайну происходящего должны брат с сестрой — Матвей и Даша. Повествование нелинейное — сюжет то и дело прыгает в прошлое и обратно, но это не мешает держать читателя в напряжении.Имя убийцыКнига наделала много шума в Японии — автор получила сразу три литературные премии, по роману сняли фильм. Жанр — имиясу, это значит, что мы знаем имя убийцы с самого начала, а вот мотивы — нет. Миловидная студентка, мечтающая о карьере на телевидении, уходит с собеседования, покупает нож, хладнокровно убивает отца и сдается полиции. Но ничего не объясняет — это предстоит сделать клиническому психологу. Книга читается быстро и легко, но оставляет большой простор для размышлений.Книга годаЗарубежные СМИ, в том числе The New York Times Book Review, The Washington Post, Time, The Boston Globe, в один голос назвали "Северный лес" книгой года. Изобретательный роман рассказывает о доме в лесах Западного Массачусетса, который за четыреста лет повидал многое: сбежавших возлюбленных, близнецов, солдата, охотника с сумасшедшей женой… Его обитатели меняются подобно временам года, но это естественный цикл жизни.

