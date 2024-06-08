https://ria.ru/20240608/kemerovo-1951600268.html

Директора транспортной компании арестовали по делу о ДТП в Кемерово

Директора транспортной компании арестовали по делу о ДТП в Кемерово - РИА Новости, 08.06.2024

Директора транспортной компании арестовали по делу о ДТП в Кемерово

Центральный районный суд Кемерово арестовал директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева по делу о столкновении двух трамваев, которое... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:08

2024-06-08T10:08

2024-06-08T10:26

происшествия

кемерово

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 8 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева по делу о столкновении двух трамваев, которое произошло в четверг, на 2 месяца, до 6 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, были задержаны в четверг. В субботу суд арестовал мастера компании Тимура Хакимова до 6 августа.По данным СК, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством.Следствие просило арестовать Мальцева на 2 месяца, позицию поддержала и прокуратура области. Сам Павел Мальцев вину признал полностью."Суд… постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мальцева Павла Юрьевича… на 2 месяца… до 6 августа 2024 года", – сказала судья Анастасия Костенко.

https://ria.ru/20240606/tramvai-1951016611.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, дтп с трамваями в кемерово