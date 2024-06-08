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Следствие просит арестовать главу компании после ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 08.06.2024
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09:21 08.06.2024 (обновлено: 09:48 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/kemerovo-1951594377.html
Следствие просит арестовать главу компании после ДТП с трамваями в Кемерово
Следствие просит арестовать главу компании после ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 08.06.2024
Следствие просит арестовать главу компании после ДТП с трамваями в Кемерово
Следствие просит арестовать генерального директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева, задержанного по делу о столкновении двух трамваев в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:21
2024-06-08T09:48
происшествия
кемерово
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 8 июн – РИА Новости. Следствие просит арестовать генерального директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева, задержанного по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался."Ходатайствую перед Центральным районным судом города Кемерово об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мальцева Павла Юрьевича на два месяца – до 6 августа 2024 года", - сказал в суде следователь.Представитель СК в суде также сказал, что свою вину Мальцев признал полностью, однако от дачи показания по существу обвинения отказался. Представитель прокуратуры в суде поддержал ходатайство следствия об аресте Мальцева."Ранее Мальцев привлекался к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления, а именно 16 апреля 2018 года осужден Центральным районным судом Кемерово по части 2 статьи 290 УК РФ, что характеризует его как личность, склонную к совершению преступлений", - также сказал следователь. Судимость погашена.По данным следователя, Мальцев обвиняется в преступлении, "связанном с осуществлением контрольных функций за деятельностью подчиненных сотрудников", в том числе по вопросам безопасности подвижных составов и обеспечения их надлежащего технического состояния.В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, были задержаны в четверг.По данным СК, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством.
https://ria.ru/20240606/tramvai-1951016611.html
https://ria.ru/20240608/dtp-1951594100.html
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происшествия, кемерово, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, ДТП с трамваями в Кемерово
Следствие просит арестовать главу компании после ДТП с трамваями в Кемерово

Следствие просит арестовать главу компании, чьи трамваи столкнулись в Кемерово

© Полиция КемеровоМесто столкновения трамваев в Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово
© Полиция Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 июн – РИА Новости. Следствие просит арестовать генерального директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева, задержанного по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово.
Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался.
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерово
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"Ходатайствую перед Центральным районным судом города Кемерово об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мальцева Павла Юрьевича на два месяца – до 6 августа 2024 года", - сказал в суде следователь.
Представитель СК в суде также сказал, что свою вину Мальцев признал полностью, однако от дачи показания по существу обвинения отказался. Представитель прокуратуры в суде поддержал ходатайство следствия об аресте Мальцева.
«
"Ранее Мальцев привлекался к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления, а именно 16 апреля 2018 года осужден Центральным районным судом Кемерово по части 2 статьи 290 УК РФ, что характеризует его как личность, склонную к совершению преступлений", - также сказал следователь. Судимость погашена.
По данным следователя, Мальцев обвиняется в преступлении, "связанном с осуществлением контрольных функций за деятельностью подчиненных сотрудников", в том числе по вопросам безопасности подвижных составов и обеспечения их надлежащего технического состояния.
В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, были задержаны в четверг.
По данным СК, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством.
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ПроисшествияКемеровоДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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