https://ria.ru/20240608/kemerovo-1951594377.html

Следствие просит арестовать главу компании после ДТП с трамваями в Кемерово

Следствие просит арестовать главу компании после ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 08.06.2024

Следствие просит арестовать главу компании после ДТП с трамваями в Кемерово

Следствие просит арестовать генерального директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева, задержанного по делу о столкновении двух трамваев в... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:21

2024-06-08T09:21

2024-06-08T09:48

происшествия

кемерово

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 8 июн – РИА Новости. Следствие просит арестовать генерального директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева, задержанного по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался."Ходатайствую перед Центральным районным судом города Кемерово об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мальцева Павла Юрьевича на два месяца – до 6 августа 2024 года", - сказал в суде следователь.Представитель СК в суде также сказал, что свою вину Мальцев признал полностью, однако от дачи показания по существу обвинения отказался. Представитель прокуратуры в суде поддержал ходатайство следствия об аресте Мальцева."Ранее Мальцев привлекался к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления, а именно 16 апреля 2018 года осужден Центральным районным судом Кемерово по части 2 статьи 290 УК РФ, что характеризует его как личность, склонную к совершению преступлений", - также сказал следователь. Судимость погашена.По данным следователя, Мальцев обвиняется в преступлении, "связанном с осуществлением контрольных функций за деятельностью подчиненных сотрудников", в том числе по вопросам безопасности подвижных составов и обеспечения их надлежащего технического состояния.В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, были задержаны в четверг.По данным СК, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством.

https://ria.ru/20240606/tramvai-1951016611.html

https://ria.ru/20240608/dtp-1951594100.html

кемерово

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, дтп с трамваями в кемерово