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Путин провел встречу с сыном Кадырова Эли - РИА Новости, 08.06.2024
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14:08 08.06.2024 (обновлено: 14:58 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/kadyrov-1951635969.html
Путин провел встречу с сыном Кадырова Эли
Путин провел встречу с сыном Кадырова Эли - РИА Новости, 08.06.2024
Путин провел встречу с сыном Кадырова Эли
Президент Владимир Путин пригласил на личную встречу Эли Кадырова — сына главы Чечни, сообщил глава республики в Telegram-канале, выразив благодарность главе... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:08
2024-06-08T14:58
россия
владимир путин
рамзан кадыров
общество
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 8 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин пригласил на личную встречу Эли Кадырова — сына главы Чечни, сообщил глава республики в Telegram-канале, выразив благодарность главе государства. &quot;В жизни внука первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Эли Кадырова состоялось важное и незабываемое событие. Его пригласил на личную встречу наш уважаемый национальный лидер Владимир Владимирович Путин&quot;, — написал Кадыров-старший.По его словам, глава государства поздравил Эли с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему о его дедушке Ахмате Кадырове. Кроме того, Путин дал молодому человек напутствия во взрослую жизнь и советы, как стать полезным стране, какую важную роль для будущего России играет умная, активная и патриотическая молодежь.Кадыров подчеркнул, что встреча с президентом очень сильно воодушевила и зарядила его сына. Он поблагодарил Путина от имени рода Кадыровых и всего чеченского народа за внимание к чеченской молодежи и за вклад в становление и развитие республики.Эли Кадырову 17 лет. В декабре 2022 года он дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). В ноябре прошлого года его вместе с братьями Ахматом и Адамом наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"). В марте сообщалось, что Эли Кадыров стал президентом Федерации бокса Чечни.
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россия, владимир путин, рамзан кадыров, общество, чеченская республика (чечня)
Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Общество, Чеченская республика (Чечня)
Путин провел встречу с сыном Кадырова Эли

Кадыров поблагодарил Путина за советы для его сына Эли Кадыровым перед свадьбой

© Фото : @Kadyrov_95 / TelegramПрезидент России Владимир Путин и сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли во время встречи
Президент России Владимир Путин и сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : @Kadyrov_95 / Telegram
Президент России Владимир Путин и сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли во время встречи
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 8 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин пригласил на личную встречу Эли Кадырова — сына главы Чечни, сообщил глава республики в Telegram-канале, выразив благодарность главе государства.
«

"В жизни внука первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Эли Кадырова состоялось важное и незабываемое событие. Его пригласил на личную встречу наш уважаемый национальный лидер Владимир Владимирович Путин", — написал Кадыров-старший.

По его словам, глава государства поздравил Эли с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему о его дедушке Ахмате Кадырове. Кроме того, Путин дал молодому человек напутствия во взрослую жизнь и советы, как стать полезным стране, какую важную роль для будущего России играет умная, активная и патриотическая молодежь.
Кадыров подчеркнул, что встреча с президентом очень сильно воодушевила и зарядила его сына. Он поблагодарил Путина от имени рода Кадыровых и всего чеченского народа за внимание к чеченской молодежи и за вклад в становление и развитие республики.
Эли Кадырову 17 лет. В декабре 2022 года он дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). В ноябре прошлого года его вместе с братьями Ахматом и Адамом наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"). В марте сообщалось, что Эли Кадыров стал президентом Федерации бокса Чечни.
Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова и министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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РоссияВладимир ПутинРамзан КадыровОбществоЧеченская республика (Чечня)
 
 
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