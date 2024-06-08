https://ria.ru/20240608/kadyrov-1951635969.html

Путин провел встречу с сыном Кадырова Эли

Путин провел встречу с сыном Кадырова Эли - РИА Новости, 08.06.2024

Путин провел встречу с сыном Кадырова Эли

Президент Владимир Путин пригласил на личную встречу Эли Кадырова — сына главы Чечни, сообщил глава республики в Telegram-канале, выразив благодарность главе... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:08

2024-06-08T14:08

2024-06-08T14:58

россия

владимир путин

рамзан кадыров

общество

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 8 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин пригласил на личную встречу Эли Кадырова — сына главы Чечни, сообщил глава республики в Telegram-канале, выразив благодарность главе государства. "В жизни внука первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Эли Кадырова состоялось важное и незабываемое событие. Его пригласил на личную встречу наш уважаемый национальный лидер Владимир Владимирович Путин", — написал Кадыров-старший.По его словам, глава государства поздравил Эли с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему о его дедушке Ахмате Кадырове. Кроме того, Путин дал молодому человек напутствия во взрослую жизнь и советы, как стать полезным стране, какую важную роль для будущего России играет умная, активная и патриотическая молодежь.Кадыров подчеркнул, что встреча с президентом очень сильно воодушевила и зарядила его сына. Он поблагодарил Путина от имени рода Кадыровых и всего чеченского народа за внимание к чеченской молодежи и за вклад в становление и развитие республики.Эли Кадырову 17 лет. В декабре 2022 года он дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). В ноябре прошлого года его вместе с братьями Ахматом и Адамом наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"). В марте сообщалось, что Эли Кадыров стал президентом Федерации бокса Чечни.

https://ria.ru/20231109/orden-1908417655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, рамзан кадыров, общество, чеченская республика (чечня)