https://ria.ru/20240608/ka-52m-1951576148.html

Экипаж Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику ВСУ

Экипаж Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024

Экипаж Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику ВСУ

Вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику и позиции украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T05:06

2024-06-08T05:06

2024-06-08T05:43

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику и позиции украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. После применения ракет экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Получили задачу с командного пункта. Выполнили взлет с аэродрома базирования. Полет далее по заданному маршруту. Вышли на боевой курс, отработали по заданию по заданной цели нарами с кабрирования. По докладу ПАН (передовой авианаводчик - ред.) цель поражена. По обратному маршруту вернулись на аэродром базирования. Победа будет за нами!" - приводит Минобороны слова командира разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Олега.

https://ria.ru/20240223/ka-52-1929101555.html

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