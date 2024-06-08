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Экипаж Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 08.06.2024 (обновлено: 05:43 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/ka-52m-1951576148.html
Экипаж Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику ВСУ
Экипаж Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
Экипаж Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику ВСУ
Вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику и позиции украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T05:06
2024-06-08T05:43
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику и позиции украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. После применения ракет экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Получили задачу с командного пункта. Выполнили взлет с аэродрома базирования. Полет далее по заданному маршруту. Вышли на боевой курс, отработали по заданию по заданной цели нарами с кабрирования. По докладу ПАН (передовой авианаводчик - ред.) цель поражена. По обратному маршруту вернулись на аэродром базирования. Победа будет за нами!" - приводит Минобороны слова командира разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Олега.
https://ria.ru/20240223/ka-52-1929101555.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Экипаж Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику ВСУ

Экипаж Ка-52М ВСК поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 в зоне СВО
Вертолет Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику и позиции украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.
После применения ракет экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Получили задачу с командного пункта. Выполнили взлет с аэродрома базирования. Полет далее по заданному маршруту. Вышли на боевой курс, отработали по заданию по заданной цели нарами с кабрирования. По докладу ПАН (передовой авианаводчик - ред.) цель поражена. По обратному маршруту вернулись на аэродром базирования. Победа будет за нами!" - приводит Минобороны слова командира разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Олега.
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