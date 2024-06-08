https://ria.ru/20240608/izrail-1951665221.html

Израильский спецназовец погиб при операции по спасению заложников в Газе

Израильский спецназовец погиб при операции по спасению заложников в Газе - РИА Новости, 08.06.2024

Израильский спецназовец погиб при операции по спасению заложников в Газе

Один командир из бойцов антитеррористического подразделения пограничной полиции Израиля (ЯМАМ) скончался от ранений, полученных в ходе спецоперации по спасению... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:56

2024-06-08T16:56

2024-06-08T16:56

в мире

израиль

армия обороны израиля (цахал)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590765649_0:140:3000:1828_1920x0_80_0_0_6492ecb044f481ee45f0b3f38a927343.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Один командир из бойцов антитеррористического подразделения пограничной полиции Израиля (ЯМАМ) скончался от ранений, полученных в ходе спецоперации по спасению четверых израильских заложников в секторе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба израильской полиции. "Полиция Израиля и пограничная полиция с большой скорбью сообщают о гибели в бою командира и бойца Арнона Заморы, который был смертельно ранен в ходе операции по возвращению похищенных сегодня утром в Газе", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащий умер в больнице, где врачи боролись за его жизнь. Ранее, в пятницу, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. Все освобожденные граждане находятся в хорошем состоянии. Их в настоящее время обследуют в больнице "Шеба".

https://ria.ru/20240608/konflikt-1915630213.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году