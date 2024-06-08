https://ria.ru/20240608/izrail-1951665221.html
Израильский спецназовец погиб при операции по спасению заложников в Газе
Израильский спецназовец погиб при операции по спасению заложников в Газе - РИА Новости, 08.06.2024
Израильский спецназовец погиб при операции по спасению заложников в Газе
Один командир из бойцов антитеррористического подразделения пограничной полиции Израиля (ЯМАМ) скончался от ранений, полученных в ходе спецоперации по спасению... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:56
2024-06-08T16:56
2024-06-08T16:56
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израиль
армия обороны израиля (цахал)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Один командир из бойцов антитеррористического подразделения пограничной полиции Израиля (ЯМАМ) скончался от ранений, полученных в ходе спецоперации по спасению четверых израильских заложников в секторе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба израильской полиции. "Полиция Израиля и пограничная полиция с большой скорбью сообщают о гибели в бою командира и бойца Арнона Заморы, который был смертельно ранен в ходе операции по возвращению похищенных сегодня утром в Газе", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащий умер в больнице, где врачи боролись за его жизнь. Ранее, в пятницу, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. Все освобожденные граждане находятся в хорошем состоянии. Их в настоящее время обследуют в больнице "Шеба".
https://ria.ru/20240608/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильский спецназовец погиб при операции по спасению заложников в Газе
Боец израильской пограничной полиции погиб при операции по спасению заложников