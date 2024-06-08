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"ФосАгро" совместно с Минобрнауки продвигают фундаментальные исследования

"ФосАгро" совместно с Минобрнауки продвигают фундаментальные исследования - РИА Новости, 08.06.2024

"ФосАгро" совместно с Минобрнауки продвигают фундаментальные исследования

ПАО "ФосАгро" и Минобрнауки РФ заключили в рамках ПМЭФ-2024 соглашение о научно-образовательном сотрудничестве и международном продвижении фундаментальных... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:59

2024-06-08T14:59

2024-06-08T14:59

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПАО "ФосАгро" и Минобрнауки РФ заключили в рамках ПМЭФ-2024 соглашение о научно-образовательном сотрудничестве и международном продвижении фундаментальных научных исследований, сообщает компания. Стороны намерены сотрудничать в содействии проведению конкурсов, форумов и других мероприятий, направленных на финансовую и экспертную поддержку молодых ученых, а также во внедрении цифровых образовательных технологий в учебный процесс. В центре внимания совместных инициатив – устойчивое сельское хозяйство, зеленая химия, охрана окружающей среды, борьба с изменением климата и обеспечение продовольственной безопасности. "У соглашения важная миссия: популяризация и продвижение фундаментальных наук, повышение их престижа в стране и мире – особенно среди молодежи. Важно, что частный бизнес проявляет инициативу в области развития интеллектуального потенциала и способствует международным научным контактам", - приводятся в сообщении слова замглавы Минобрнауки РФ Дениса Секиринского на церемонии подписания. Как отметил генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, для компании очевидно, что без эффективного партнерства государства, науки и бизнеса невозможно решить стоящие перед человечеством глобальные вызовы, подготовить новое поколение профессионалов, способных управлять активно внедряемыми сегодня в промышленность и АПК инновациями.

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технологии, россия, фосагро, наука