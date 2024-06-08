https://ria.ru/20240608/investsoglasheniya-1951686748.html

Приангарье подписало на ПМЭФ инвестсоглашений на сумму более 388 млрд руб

Приангарье подписало на ПМЭФ инвестсоглашений на сумму более 388 млрд руб - РИА Новости, 08.06.2024

Приангарье подписало на ПМЭФ инвестсоглашений на сумму более 388 млрд руб

Иркутская область подписала на площадках Петербургского международного экономического форума инвестиционные соглашения на сумму более 388 миллиардов рублей,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:57

2024-06-08T18:57

2024-06-08T18:57

иркутская область

иркутская область

братск

иркутск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 8 июн - РИА Новости. Иркутская область подписала на площадках Петербургского международного экономического форума инвестиционные соглашения на сумму более 388 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым работала на площадках XXVII Петербургского международного экономического форума с 5 по 8 июня. "Подписано 27 соглашений, восемь из которых инвестиционные на общую сумму 388,9 миллиарда рублей, – таковы итоги работы делегации Иркутской области под руководством губернатора региона Игоря Кобзева на XXVII Петербургском международном экономическом форуме", - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. По словам Игоря Кобзева, команда Приангарья достигла целей, которые ставила перед собой перед началом ПМЭФ. Самым масштабным стал документ, подписанный правительством Приангарья с холдингом Эн+. Проект предполагает строительство трех блоков электростанции общей мощностью 690 МВт. Это позволит покрыть дефицит мощности и энергии на юге Приангарья с учетом экологических требований. Параллельно будет вестись работа по ускорению строительства магистральных газопроводов для создания условий по использованию газа в качестве сырья для развития газохимического комплекса региона в сфере ЖКХ с учетом обеспечения требований экологической безопасности. Еще одно соглашение – с Группой "Илим" – касается реализации двух инвестиционных проектов в Братске на общую сумму более 16 миллиардов рублей. Соглашения с двумя региональными птицефабриками направлены на увеличение производственных мощностей и, как следствие, социально-экономическое развитие области. Также подписаны соглашения на строительство крытого футбольного стадиона в Иркутске и развитие инвестиционного проекта туристской зоны "Байкальская Слобода" в Иркутском районе. Основанием для эффективного взаимодействия также станут заключенные на ПМЭФ межрегиональные договоренности: в рамках работы форума правительство Иркутской области подписало документы с Новосибирской, Ульяновской, Томкой областями и Алтайским краем.

https://ria.ru/20240508/blagosostoyanie-1944629145.html

https://ria.ru/20240405/irkutsk-1938003239.html

https://ria.ru/20240402/svo-1937291982.html

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иркутская область, братск, иркутск, игорь кобзев, илим