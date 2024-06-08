Приангарье подписало на ПМЭФ инвестсоглашений на сумму более 388 млрд руб
Приангарье подписало на ПМЭФ инвестсоглашений на сумму более 388 млрд руб
ПМЭФ-2024. Работа форума. Архивное фото
ИРКУТСК, 8 июн - РИА Новости. Иркутская область подписала на площадках Петербургского международного экономического форума инвестиционные соглашения на сумму более 388 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым работала на площадках XXVII Петербургского международного экономического форума с 5 по 8 июня.
"Подписано 27 соглашений, восемь из которых инвестиционные на общую сумму 388,9 миллиарда рублей, – таковы итоги работы делегации Иркутской области под руководством губернатора региона Игоря Кобзева на XXVII Петербургском международном экономическом форуме", - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
По словам Игоря Кобзева, команда Приангарья достигла целей, которые ставила перед собой перед началом ПМЭФ. Самым масштабным стал документ, подписанный правительством Приангарья с холдингом Эн+. Проект предполагает строительство трех блоков электростанции общей мощностью 690 МВт. Это позволит покрыть дефицит мощности и энергии на юге Приангарья с учетом экологических требований. Параллельно будет вестись работа по ускорению строительства магистральных газопроводов для создания условий по использованию газа в качестве сырья для развития газохимического комплекса региона в сфере ЖКХ с учетом обеспечения требований экологической безопасности.
Еще одно соглашение – с Группой "Илим" – касается реализации двух инвестиционных проектов в Братске на общую сумму более 16 миллиардов рублей. Соглашения с двумя региональными птицефабриками направлены на увеличение производственных мощностей и, как следствие, социально-экономическое развитие области. Также подписаны соглашения на строительство крытого футбольного стадиона в Иркутске и развитие инвестиционного проекта туристской зоны "Байкальская Слобода" в Иркутском районе.
Основанием для эффективного взаимодействия также станут заключенные на ПМЭФ межрегиональные договоренности: в рамках работы форума правительство Иркутской области подписало документы с Новосибирской, Ульяновской, Томкой областями и Алтайским краем.