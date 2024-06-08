https://ria.ru/20240608/investory-1951575178.html

Эксперт отметил готовность инвесторов вкладываться в аналоги зарубежного ПО

Эксперт отметил готовность инвесторов вкладываться в аналоги зарубежного ПО - РИА Новости, 08.06.2024

Эксперт отметил готовность инвесторов вкладываться в аналоги зарубежного ПО

Российские венчурные фонды готовы активно вкладываться в развитие IT-компаний, которые замещают продукты ушедших с рынка западных игроков, рассказал РИА Новости РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T04:32

2024-06-08T04:32

2024-06-08T04:32

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Российские венчурные фонды готовы активно вкладываться в развитие IT-компаний, которые замещают продукты ушедших с рынка западных игроков, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2024 директор по аналитике Фонда суверенных технологий НТИ Виталий Сметанин. "Основной интерес инвесторов вызывает программное обеспечение, которое замещает ушедшие с российского рынка западные компании, например, в секторе видеоконференцсвязи. Также им интересны стартапы, работающие в сфере искусственного интеллекта. Эти технологии могут применяться в различных секторах экономики. Инвестиционно привлекательными являются в том числе и проекты в сфере интернета вещей, блокчейн-технологий, EdTech", - объяснил Сметанин. По его словам, российский венчурный рынок после начала СВО существенно сократился. В 2023 году по отношению к 2022-му, по разным оценкам, цифра колеблется от незначительного - менее 1% - до кратного падения. Общий объем венчурных сделок в прошлом году находился на уровне 16 миллиардов рублей. "На перспективы этого года мы в целом смотрим позитивно и ожидаем умеренного роста показателя в пределах 20%. Мы видим интерес крупных игроков, как государственных, так и частных, и отмечаем создание новых фондов", - сказал Сметанин. Эксперт также перечислил классические ошибки, которые совершают стартапы, рассчитывающие привлечь венчурное финансирование. Во-первых, команды часто фокусируют свое внимание на технологии и в меньшей степени думают о продукте с точки зрения потребителя и его коммерциализации, сказал аналитик. Во-вторых, по его словам, очевидны сложности с масштабированием бизнеса, в том числе с выходом на зарубежные рынки. Он отметил и недостаток экспертизы у команд в ряде вопросов развития компании, нехватку квалифицированных кадров и возникающие кассовые разрывы. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240531/soft-1949669190.html

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экономика, технологии, россия