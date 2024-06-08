https://ria.ru/20240608/investory-1951565712.html

Депутат рассказал о пользе для инвесторов от реестровой системы поддержки

Депутат рассказал о пользе для инвесторов от реестровой системы поддержки - РИА Новости, 08.06.2024

Депутат рассказал о пользе для инвесторов от реестровой системы поддержки

Реестровая система поддержки бизнеса полезна, в том числе потому, что это - инвестиционная витрина, которая помогает инвесторам определить, куда можно... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T00:44

2024-06-08T00:44

2024-06-08T00:44

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Реестровая система поддержки бизнеса полезна, в том числе потому, что это - инвестиционная витрина, которая помогает инвесторам определить, куда можно вкладывать средства, заявил РИА Новости глава комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди"). "Считаю, что реестры полезны с точки зрения того, что они могут на себе сконцентрировать специализированные меры поддержки, которые нужны именно по этим направлениям, а, с другой стороны, это еще такая витрина инвестиционная, которая помогает инвесторам определиться и верифицировать, куда можно вкладывать средства для того, чтобы поддерживать проекты", - сказал Демин в разговоре с РИА Новости на ПМЭФ. Депутат напомнил, что сейчас малые технологические компании могут на госуслугах получить выписку, о том, что находятся в реестре. "Я считаю, что это хороший инструмент для того, чтобы люди, которые смотрят, куда можно инвестировать, имели доступ к такой информации, тем более верифицированной уже государством", - отметил Демин. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/aeb-1950699432.html

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экономика, госдума рф