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Депутат рассказал о пользе для инвесторов от реестровой системы поддержки - РИА Новости, 08.06.2024
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00:44 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/investory-1951565712.html
Депутат рассказал о пользе для инвесторов от реестровой системы поддержки
Депутат рассказал о пользе для инвесторов от реестровой системы поддержки - РИА Новости, 08.06.2024
Депутат рассказал о пользе для инвесторов от реестровой системы поддержки
Реестровая система поддержки бизнеса полезна, в том числе потому, что это - инвестиционная витрина, которая помогает инвесторам определить, куда можно... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T00:44
2024-06-08T00:44
экономика
госдума рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Реестровая система поддержки бизнеса полезна, в том числе потому, что это - инвестиционная витрина, которая помогает инвесторам определить, куда можно вкладывать средства, заявил РИА Новости глава комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди"). "Считаю, что реестры полезны с точки зрения того, что они могут на себе сконцентрировать специализированные меры поддержки, которые нужны именно по этим направлениям, а, с другой стороны, это еще такая витрина инвестиционная, которая помогает инвесторам определиться и верифицировать, куда можно вкладывать средства для того, чтобы поддерживать проекты", - сказал Демин в разговоре с РИА Новости на ПМЭФ. Депутат напомнил, что сейчас малые технологические компании могут на госуслугах получить выписку, о том, что находятся в реестре. "Я считаю, что это хороший инструмент для того, чтобы люди, которые смотрят, куда можно инвестировать, имели доступ к такой информации, тем более верифицированной уже государством", - отметил Демин. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, госдума рф
Экономика, Госдума РФ
Депутат рассказал о пользе для инвесторов от реестровой системы поддержки

Депутат Демин: реестровая система поддержки бизнеса полезна для инвесторов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Реестровая система поддержки бизнеса полезна, в том числе потому, что это - инвестиционная витрина, которая помогает инвесторам определить, куда можно вкладывать средства, заявил РИА Новости глава комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди").
«
"Считаю, что реестры полезны с точки зрения того, что они могут на себе сконцентрировать специализированные меры поддержки, которые нужны именно по этим направлениям, а, с другой стороны, это еще такая витрина инвестиционная, которая помогает инвесторам определиться и верифицировать, куда можно вкладывать средства для того, чтобы поддерживать проекты", - сказал Демин в разговоре с РИА Новости на ПМЭФ.
Депутат напомнил, что сейчас малые технологические компании могут на госуслугах получить выписку, о том, что находятся в реестре.
"Я считаю, что это хороший инструмент для того, чтобы люди, которые смотрят, куда можно инвестировать, имели доступ к такой информации, тем более верифицированной уже государством", - отметил Демин.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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