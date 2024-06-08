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СМИ: посольство России пригласили на инаугурацию президента Словакии - РИА Новости, 08.06.2024
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10:20 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/inauguratsiya-1951602776.html
СМИ: посольство России пригласили на инаугурацию президента Словакии
СМИ: посольство России пригласили на инаугурацию президента Словакии - РИА Новости, 08.06.2024
СМИ: посольство России пригласили на инаугурацию президента Словакии
Посольство России в Словакии приглашено на инаугурацию президента республики, назначенную на 15 июня, сообщил портал Dennik N. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:20
2024-06-08T10:20
в мире
словакия
украина
россия
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 8 июн - РИА Новости. Посольство России в Словакии приглашено на инаугурацию президента республики, назначенную на 15 июня, сообщил портал Dennik N. "На торжество пригласили и российское посольство", - говорится в информации портала. Петер Пеллегрини 6 апреля победил во втором туре выборов президента Словакии с 53,12% голосов. Он ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
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в мире, словакия, украина, россия, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Украина, Россия, Петер Пеллегрини
СМИ: посольство России пригласили на инаугурацию президента Словакии

Dennik N: посольство России в Словакии пригласили на инаугурацию Пеллегрини

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 8 июн - РИА Новости. Посольство России в Словакии приглашено на инаугурацию президента республики, назначенную на 15 июня, сообщил портал Dennik N.
"На торжество пригласили и российское посольство", - говорится в информации портала.
Петер Пеллегрини 6 апреля победил во втором туре выборов президента Словакии с 53,12% голосов. Он ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
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В миреСловакияУкраинаРоссияПетер Пеллегрини
 
 
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