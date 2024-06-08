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Глава Ростовской области оценил объемы переданной новым регионам гумпомощи
Глава Ростовской области оценил объемы переданной новым регионам гумпомощи - РИА Новости, 08.06.2024
Глава Ростовской области оценил объемы переданной новым регионам гумпомощи
Около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи уже отправлено в новые регионы России с территории Ростовской области, более половины грузов были собраны... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T03:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи уже отправлено в новые регионы России с территории Ростовской области, более половины грузов были собраны непосредственно в регионе, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в Ростовской области находится центр гуманитарной помощи, который работает с начала спецоперации. "Сюда поставлялись самые разные вещи, продукты питания и многое другое. По нашей оценке, из этого центра ушло 15 тысяч тонн различной гуманитарной помощи (в новые регионы - ред.). Если говорить о том, какой объем помощи именно Ростовская область (собрала - ред.), то мы оцениваем это в порядка 7 тысяч тонн за весь период времени", - сказал Голубев. Кроме того, губернатор отметил, что муниципалитеты области самостоятельно поставили нуждающимся еще порядка 3 тысяч тонн гуманитарной помощи. "Работа продолжается постоянно по заявкам, по обращениям наших военнослужащих, по обращениям жителей Донецкой, Луганской (Народных Республик - ред.), Запорожской, Херсонской областей", - уточнил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/rostovskaya_oblast-1951196159.html
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ростовская область, россия, василий голубев
ПМЭФ-2024, Ростовская область, Россия, Василий Голубев
Глава Ростовской области оценил объемы переданной новым регионам гумпомощи
Голубев: из Ростовской области в новые регионы отправили 15 тысяч тонн гумпомощи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи уже отправлено в новые регионы России с территории Ростовской области, более половины грузов были собраны непосредственно в регионе, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, в Ростовской области находится центр гуманитарной помощи, который работает с начала спецоперации.
"Сюда поставлялись самые разные вещи, продукты питания и многое другое. По нашей оценке, из этого центра ушло 15 тысяч тонн различной гуманитарной помощи (в новые регионы - ред.). Если говорить о том, какой объем помощи именно Ростовская область (собрала - ред.), то мы оцениваем это в порядка 7 тысяч тонн за весь период времени", - сказал Голубев.
Кроме того, губернатор отметил, что муниципалитеты области самостоятельно поставили нуждающимся еще порядка 3 тысяч тонн гуманитарной помощи.
"Работа продолжается постоянно по заявкам, по обращениям наших военнослужащих, по обращениям жителей Донецкой, Луганской (Народных Республик - ред.), Запорожской, Херсонской областей", - уточнил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.