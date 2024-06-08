https://ria.ru/20240608/gorka-1951668228.html

На турбазе в ЕАО обрушилась деревянная горка, есть пострадавшие

На турбазе в ЕАО обрушилась деревянная горка, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.06.2024

На турбазе в ЕАО обрушилась деревянная горка, есть пострадавшие

Семь человек пострадали при обрушении перекрытия деревянной горки на базе отдыха в Еврейской автономной области, начата процессуальная проверка инцидента,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:04

2024-06-08T17:04

2024-06-08T17:13

происшествия

туризм

биробиджан

еврейская автономная область

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 8 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали при обрушении перекрытия деревянной горки на базе отдыха в Еврейской автономной области, начата процессуальная проверка инцидента, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО в Telegram-канале.По информации прокуратуры, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии."Следственным отделом по городу Биробиджан проводится проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В субботу, 8 июня, при обрушении перекрытия горки, расположенной на базе отдыха в Биробиджане, пострадали семь человек, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.По информации областной прокуратуры, инцидент произошел около 18 часов по местному времени, горка была деревянной. "Отдыхающие поднялись на сооружение, чтобы сфотографироваться, деревянные перекрытия не выдержали и сломались, все упали на землю", - уточняет надзорное ведомство.Пострадавшие доставлены в областную больницу Биробиджана с различными повреждениями, двое человек находятся в тяжелом состоянии, отметили в региональной прокуратуре. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению организацией требований безопасности, причинам и условиям, способствовавшим травмированию людей и причинению вреда их здоровью.

https://ria.ru/20240401/turbaza-1937028959.html

биробиджан

еврейская автономная область

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происшествия, биробиджан, еврейская автономная область, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)