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На турбазе в ЕАО обрушилась деревянная горка, есть пострадавшие
На турбазе в ЕАО обрушилась деревянная горка, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.06.2024
На турбазе в ЕАО обрушилась деревянная горка, есть пострадавшие
Семь человек пострадали при обрушении перекрытия деревянной горки на базе отдыха в Еврейской автономной области, начата процессуальная проверка инцидента,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:04
2024-06-08T17:04
2024-06-08T17:13
происшествия
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ХАБАРОВСК, 8 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали при обрушении перекрытия деревянной горки на базе отдыха в Еврейской автономной области, начата процессуальная проверка инцидента, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО в Telegram-канале.По информации прокуратуры, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии."Следственным отделом по городу Биробиджан проводится проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В субботу, 8 июня, при обрушении перекрытия горки, расположенной на базе отдыха в Биробиджане, пострадали семь человек, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.По информации областной прокуратуры, инцидент произошел около 18 часов по местному времени, горка была деревянной. "Отдыхающие поднялись на сооружение, чтобы сфотографироваться, деревянные перекрытия не выдержали и сломались, все упали на землю", - уточняет надзорное ведомство.Пострадавшие доставлены в областную больницу Биробиджана с различными повреждениями, двое человек находятся в тяжелом состоянии, отметили в региональной прокуратуре. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению организацией требований безопасности, причинам и условиям, способствовавшим травмированию людей и причинению вреда их здоровью.
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происшествия, биробиджан, еврейская автономная область, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Туризм, Биробиджан, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На турбазе в ЕАО обрушилась деревянная горка, есть пострадавшие
На турбазе в ЕАО обрушилась деревянная горка, семь человек пострадали
ХАБАРОВСК, 8 июн - РИА Новости.
Семь человек пострадали при обрушении перекрытия деревянной горки на базе отдыха в Еврейской автономной области, начата процессуальная проверка инцидента, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО в Telegram-канале
.
По информации прокуратуры, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"Следственным отделом по городу Биробиджан проводится проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В субботу, 8 июня, при обрушении перекрытия горки, расположенной на базе отдыха в Биробиджане, пострадали семь человек, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По информации областной прокуратуры, инцидент произошел около 18 часов по местному времени, горка была деревянной. "Отдыхающие поднялись на сооружение, чтобы сфотографироваться, деревянные перекрытия не выдержали и сломались, все упали на землю", - уточняет надзорное ведомство.
Пострадавшие доставлены в областную больницу Биробиджана с различными повреждениями, двое человек находятся в тяжелом состоянии, отметили в региональной прокуратуре. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению организацией требований безопасности, причинам и условиям, способствовавшим травмированию людей и причинению вреда их здоровью.