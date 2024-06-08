https://ria.ru/20240608/energiya-1951611755.html

Сечин пошутил насчет низкого потребления энергии в Европе

Сечин пошутил насчет низкого потребления энергии в Европе - РИА Новости, 08.06.2024

Сечин пошутил насчет низкого потребления энергии в Европе

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом на ПМЭФ, оценил достижения Европы в политике энергоперехода, отметив, что самое низкое потребление энергии —... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:18

2024-06-08T11:18

2024-06-08T14:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом на ПМЭФ, оценил достижения Европы в политике энергоперехода, отметив, что самое низкое потребление энергии — на кладбище. "По сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста. <…> Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии — на кладбище", — заявил он в докладе "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!".Сечин пояснил, что предложенная Западом концепция энергоперехода и применимое к нему регулирование несет риск для энергобезопасности Европы. Так, странам ЕС приходится увеличивать затраты на замещение российских энергоресурсов: с 2021 по 2023 год Евросоюз потратил на импорт газа из других стран более 630 миллиардов долларов. Причем увеличившиеся расходы на газ сокращают маржу таких отраслей, как производство стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла.По словам главы "Роснефти", идея энергоперехода направлена на укрепление однополярной структуры миропорядка, базирующейся на контроле над финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой. Она основана на дискриминации всего мира, когда даже интересы союзников не принимаются во внимание, отметил Сечин."Это особенно явно проявилось при реализации проекта по "спасению" Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета", — добавил он.Отдельно глава "Роснефти" обратил внимание на ситуацию в отношении развивающихся стран, где под предлогом зеленого перехода происходит строительство зеленого неоколониализма. Такая политика неприемлема, считает Сечин."Хочу напомнить, что именно в развивающихся странах Азии и Африки наблюдается наибольший прирост населения и, как следствие, стремительное увеличение потребности в энергоресурсах. Очевидно, что в этой ситуации снижение глобального потребления ископаемых ресурсов автоматически означало бы не только сохранение, но и усугубление проблемы голода и энергетической бедности", — сказал он.Таким образом, агрессивное продвижение зеленой повестки фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли, заключил Сечин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html

https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, европа, игорь сечин, роснефть