Рейтинг@Mail.ru
Сечин пошутил насчет низкого потребления энергии в Европе - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:18 08.06.2024 (обновлено: 14:38 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/energiya-1951611755.html
Сечин пошутил насчет низкого потребления энергии в Европе
Сечин пошутил насчет низкого потребления энергии в Европе - РИА Новости, 08.06.2024
Сечин пошутил насчет низкого потребления энергии в Европе
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом на ПМЭФ, оценил достижения Европы в политике энергоперехода, отметив, что самое низкое потребление энергии —... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:18
2024-06-08T14:38
пмэф-2024
экономика
цены на нефть
европа
игорь сечин
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:77:2954:1738_1920x0_80_0_0_08e6fefdab7c43c57ca1ec05dd0b04a7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом на ПМЭФ, оценил достижения Европы в политике энергоперехода, отметив, что самое низкое потребление энергии — на кладбище. &quot;По сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста. &lt;…&gt; Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии — на кладбище&quot;, — заявил он в докладе &quot;Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!&quot;.Сечин пояснил, что предложенная Западом концепция энергоперехода и применимое к нему регулирование несет риск для энергобезопасности Европы. Так, странам ЕС приходится увеличивать затраты на замещение российских энергоресурсов: с 2021 по 2023 год Евросоюз потратил на импорт газа из других стран более 630 миллиардов долларов. Причем увеличившиеся расходы на газ сокращают маржу таких отраслей, как производство стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла.По словам главы "Роснефти", идея энергоперехода направлена на укрепление однополярной структуры миропорядка, базирующейся на контроле над финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой. Она основана на дискриминации всего мира, когда даже интересы союзников не принимаются во внимание, отметил Сечин."Это особенно явно проявилось при реализации проекта по "спасению" Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета", — добавил он.Отдельно глава "Роснефти" обратил внимание на ситуацию в отношении развивающихся стран, где под предлогом зеленого перехода происходит строительство зеленого неоколониализма. Такая политика неприемлема, считает Сечин."Хочу напомнить, что именно в развивающихся странах Азии и Африки наблюдается наибольший прирост населения и, как следствие, стремительное увеличение потребности в энергоресурсах. Очевидно, что в этой ситуации снижение глобального потребления ископаемых ресурсов автоматически означало бы не только сохранение, но и усугубление проблемы голода и энергетической бедности", — сказал он.Таким образом, агрессивное продвижение зеленой повестки фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли, заключил Сечин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html
https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_41:0:2662:1966_1920x0_80_0_0_db59c03cb2fb475ae29682433475722c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, европа, игорь сечин, роснефть
ПМЭФ-2024, Экономика, Цены на нефть, Европа, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин пошутил насчет низкого потребления энергии в Европе

Глава "Роснефти" Сечин: самое низкое потребление энергии бывает на кладбище

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Игорь Сечин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом на ПМЭФ, оценил достижения Европы в политике энергоперехода, отметив, что самое низкое потребление энергии — на кладбище.
«

"По сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста. <…> Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии — на кладбище", — заявил он в докладе "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Европа организует себе новую тотальную зависимость от России
12 мая, 08:00
Сечин пояснил, что предложенная Западом концепция энергоперехода и применимое к нему регулирование несет риск для энергобезопасности Европы. Так, странам ЕС приходится увеличивать затраты на замещение российских энергоресурсов: с 2021 по 2023 год Евросоюз потратил на импорт газа из других стран более 630 миллиардов долларов. Причем увеличившиеся расходы на газ сокращают маржу таких отраслей, как производство стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла.
По словам главы "Роснефти", идея энергоперехода направлена на укрепление однополярной структуры миропорядка, базирующейся на контроле над финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой. Она основана на дискриминации всего мира, когда даже интересы союзников не принимаются во внимание, отметил Сечин.
"Это особенно явно проявилось при реализации проекта по "спасению" Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета", — добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Россия продает своим друзьям светлое будущее
2 июня, 08:00
Отдельно глава "Роснефти" обратил внимание на ситуацию в отношении развивающихся стран, где под предлогом зеленого перехода происходит строительство зеленого неоколониализма. Такая политика неприемлема, считает Сечин.
"Хочу напомнить, что именно в развивающихся странах Азии и Африки наблюдается наибольший прирост населения и, как следствие, стремительное увеличение потребности в энергоресурсах. Очевидно, что в этой ситуации снижение глобального потребления ископаемых ресурсов автоматически означало бы не только сохранение, но и усугубление проблемы голода и энергетической бедности", — сказал он.
Таким образом, агрессивное продвижение зеленой повестки фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли, заключил Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
Изображение сгенерировано ИИ
США попали в нефтяную ловушку собственных санкций
2 мая, 08:00
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаИгорь СечинРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала