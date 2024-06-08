https://ria.ru/20240608/ekzameny-1951664305.html
Рособрнадзор рассказал о правилах досмотра школьников на ЕГЭ
Рособрнадзор рассказал о правилах досмотра школьников на ЕГЭ - РИА Новости, 08.06.2024
Рособрнадзор рассказал о правилах досмотра школьников на ЕГЭ
У организаторов ЕГЭ нет прав проводить личный досмотр школьников, это могут делать только уполномоченные люди, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев РИА... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:49
2024-06-08T16:49
2024-06-08T17:28
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
пмэф-2024
анзор музаев
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. У организаторов ЕГЭ нет прав проводить личный досмотр школьников, это могут делать только уполномоченные люди, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев РИА Новости на ПМЭФ."Досмотр экзаменом не предусмотрен. Досмотр - это процедура, когда есть понятые, когда есть специальная комната и так далее. Его могут проводить только специальные люди, а ни в коем случае не организаторы проведения экзамена", — сказал Музаев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.Он также отметил, что в процедуру прохождения на сдачу ЕГЭ входит только прохождение через металлодетектор.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), ПМЭФ-2024, Анзор Музаев, Происшествия
Рособрнадзор рассказал о правилах досмотра школьников на ЕГЭ
Музаев: у организаторов ЕГЭ нет прав проводить личный досмотр школьников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. У организаторов ЕГЭ нет прав проводить личный досмотр школьников, это могут делать только уполномоченные люди, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев РИА Новости на ПМЭФ.
"Досмотр экзаменом не предусмотрен. Досмотр - это процедура, когда есть понятые, когда есть специальная комната и так далее. Его могут проводить только специальные люди, а ни в коем случае не организаторы проведения экзамена", — сказал Музаев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Он также отметил, что в процедуру прохождения на сдачу ЕГЭ входит только прохождение через металлодетектор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.