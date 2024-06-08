https://ria.ru/20240608/ekzameny-1951664305.html

Рособрнадзор рассказал о правилах досмотра школьников на ЕГЭ

Рособрнадзор рассказал о правилах досмотра школьников на ЕГЭ - РИА Новости, 08.06.2024

Рособрнадзор рассказал о правилах досмотра школьников на ЕГЭ

У организаторов ЕГЭ нет прав проводить личный досмотр школьников, это могут делать только уполномоченные люди, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев РИА... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:49

2024-06-08T16:49

2024-06-08T17:28

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

пмэф-2024

анзор музаев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135519_0:146:2920:1789_1920x0_80_0_0_215b4d70e57a1265bb3b0f90d25d0d74.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. У организаторов ЕГЭ нет прав проводить личный досмотр школьников, это могут делать только уполномоченные люди, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев РИА Новости на ПМЭФ."Досмотр экзаменом не предусмотрен. Досмотр - это процедура, когда есть понятые, когда есть специальная комната и так далее. Его могут проводить только специальные люди, а ни в коем случае не организаторы проведения экзамена", — сказал Музаев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.Он также отметил, что в процедуру прохождения на сдачу ЕГЭ входит только прохождение через металлодетектор.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/fadeev-1950705708.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев, происшествия