https://ria.ru/20240608/efimov-1951570197.html

Ефимов: Москва к 2030 году построит 1,1 млн "квадратов" социальных объектов

Ефимов: Москва к 2030 году построит 1,1 млн "квадратов" социальных объектов - РИА Новости, 08.06.2024

Ефимов: Москва к 2030 году построит 1,1 млн "квадратов" социальных объектов

В Москве до 2030 года планируется построить 14,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, из них 1,1 миллиона - социальных объектов, сообщил заммэра... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:07

2024-06-08T12:07

2024-06-08T12:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве до 2030 года планируется построить 14,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, из них 1,1 миллиона - социальных объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В Москве до 2030 года планируется возвести нежилые объекты суммарной площадью 14,6 миллиона квадратных метров. Среди них почти 1,1 миллиона квадратных метров приходится на школы, 299,1 тысячи квадратных метров – на детские сады. В сумме это 10% от общего объема строящейся в городе нежилой недвижимости", – рассказал заммэра в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Сообщается также, что с 2011 по 2023 годы на территории Москвы введено более тысячи объектов социальной инфраструктуры: 601 объект образования, 162 объекта здравоохранения, 202 объекта спортивной инфраструктуры, 73 объекта культуры и 20 объектов социальной защиты.Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин указал, что в 2024 году в Москве планируют ввести 2,5 миллиона квадратных метров нежилых объектов, а в 2025-м и 2026-м – по три миллиона.Как рассказал глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, важнейшим условием для комфортной городской среды является достаточное количество детских садов, школ и поликлиник в шаговой доступности от каждого жилого дома. Так, за январь-май этого года разрешение на ввод в эксплуатацию получили 39 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более 313 тысяч квадратных метров. При этом основной объем недвижимости в 208 тысяч "квадратов" был построен за счет инвесторов, отметил Слободчиков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/efimov-1951390736.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы