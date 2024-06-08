https://ria.ru/20240608/efimov-1951567768.html

Ефимов: к 2030 году в Москве введут более 540 км новых дорог

Ефимов: к 2030 году в Москве введут более 540 км новых дорог - РИА Новости, 08.06.2024

Ефимов: к 2030 году в Москве введут более 540 км новых дорог

В Москве к 2030 году планируют построить и ввести в эксплуатацию более 540 километров новых дорог, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:05

2024-06-08T13:05

2024-06-08T13:05

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

москва

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве к 2030 году планируют построить и ввести в эксплуатацию более 540 километров новых дорог, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В планах построить еще 543 километра дорог для связи районов столицы с крупными городскими магистралями. Это повысит связность территорий внутри Москвы, создаст удобные подъезды к станциям рельсового транспорта, а также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть", – рассказал заммэра в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Ефимов отметил, что Москва сделала значительные шаги в развитии транспортной инфраструктуры. Так, с 2010 года общая протяженность всей улично-дорожной сети увеличилась на 20% - почти на 1,2 тысячи километров новых дорог.Сообщается, что новый транспортный каркас Москвы сформируется благодаря частичной реконструкции МКАДа и строительству новых крупных транспортных магистралей общегородского значения, таких как магистраль вдоль Малого кольца МЖД от Северо-Восточной хорды до Звенигородского шоссе, дублер Варшавского шоссе от Малого кольца МЖД до Юго-Восточной хорды, дорога Киевское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе в ТиНАО, и магистраль Солнцево – Бутово – Видное.Кроме того, до 2030 года завершится строительство ряда крупных автодорог: Юго-Восточной хорды, магистрали Солнцево – Бутово – Видное и автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово от Середнево – Марьино – Десна до ЦКАД. Отмечается, что они улучшат связь города и агломерации.По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, программа развития улично-дорожной сети также включает в себя строительство новых и реконструкцию существующих переходов через железнодорожные пути и автомобильные дороги.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/efimov-1951183901.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва