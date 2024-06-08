https://ria.ru/20240608/doroga-1951694307.html

Кобзев рассказал о ремонте дорог в Иркутской области

Кобзев рассказал о ремонте дорог в Иркутской области - РИА Новости, 08.06.2024

Кобзев рассказал о ремонте дорог в Иркутской области

На приведение в нормативное состояние и введение в эксплуатацию автодорог общего пользования Иркутской области направлено 21,6 миллиарда рублей в текущем году,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T19:54

2024-06-08T19:54

2024-06-08T19:54

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

иркутск

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. На приведение в нормативное состояние и введение в эксплуатацию автодорог общего пользования Иркутской области направлено 21,6 миллиарда рублей в текущем году, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "В 2023 году в Иркутской области приведен в нормативное состояние и введен в эксплуатацию 231 объект общей протяженностью 516,2 километра на автодорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. На это было направлено 20,9 миллиарда рублей, из них 15 миллиардов рублей – средства областного бюджета, 5,4 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 0,5 миллиарда – средства бюджетного кредита", - сказал Кобзев. Он отметил, что средства направлены на реализацию мероприятий дорожного хозяйства, ключевыми из которых являются национальный проект "Безопасные качественные дороги", Транспортный каркас Иркутской области и Комплексное развитие сельских территорий. Кроме того, Кобзев подчеркнул, что рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в девяти муниципальных образованиях отремонтировали дороги к садоводствам общей протяженностью 25,1 километра. Он добавил, что в 2024 году в Иркутской области в нормативное состояние приводят 225 объектов общей протяженностью 400 километров на автодорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. На это направлено 21,6 миллиарда рублей, из них 16,1 миллиарда рублей – средства областного бюджета, 5,5 миллиарда рублей – средства федерального бюджета. Также на острове Ольхон по поручению президента России в нормативное состояние приводят три участка дороги общей протяженностью 12,3 километра. Разрабатывается проектная документация для реконструкции двух въездов в Иркутск из Шелехова и с Качугского тракта. Ведутся работы по проекту "Пять морей и озеро Байкал". В 2024 году предусмотрена разработка проектной документации по мероприятию "Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке с 12 по 29 километр" в Иркутском районе. Эту дорогу планируется расширить до четырех полос с обеспечением безопасного движения, отметил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240608/kobzev-1951694081.html

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иркутская область, игорь кобзев, иркутск