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Умер генеральный директор организации "Репортеры без границ"
Умер генеральный директор организации "Репортеры без границ" - РИА Новости, 08.06.2024
Умер генеральный директор организации "Репортеры без границ"
Генеральный директор международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет, говорится на сайте RSF. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:59
2024-06-08T18:59
2024-06-08T18:59
в мире
репортеры без границ
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ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Генеральный директор международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет, говорится на сайте RSF. "Кристоф Делуар, генеральный директор организации "Репортеры без границ", умер в субботу 8 июня в возрасте 53 лет", - говорится в заявлении. Отмечается, что перед смертью Делуар страдал от онкологического заболевания. Он возглавлял организацию с 2012 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, репортеры без границ
В мире, Репортеры без границ
Умер генеральный директор организации "Репортеры без границ"
Генеральный директор организации "Репортеры без границ" Делуар умер в 53 года
ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Генеральный директор международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет, говорится на сайте RSF.
"Кристоф Делуар, генеральный директор организации "Репортеры без границ", умер в субботу 8 июня в возрасте 53 лет", - говорится в заявлении.
Отмечается, что перед смертью Делуар страдал от онкологического заболевания. Он возглавлял организацию с 2012 года.