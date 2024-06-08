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Умер генеральный директор организации "Репортеры без границ"

Умер генеральный директор организации "Репортеры без границ" - РИА Новости, 08.06.2024

Умер генеральный директор организации "Репортеры без границ"

Генеральный директор международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет, говорится на сайте RSF. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:59

2024-06-08T18:59

2024-06-08T18:59

в мире

репортеры без границ

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ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Генеральный директор международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет, говорится на сайте RSF. "Кристоф Делуар, генеральный директор организации "Репортеры без границ", умер в субботу 8 июня в возрасте 53 лет", - говорится в заявлении. Отмечается, что перед смертью Делуар страдал от онкологического заболевания. Он возглавлял организацию с 2012 года.

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в мире, репортеры без границ