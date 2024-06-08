https://ria.ru/20240608/dachnye_raboty-1951571042.html
Врач назвал самые распространенные риски при дачных работах
Врач назвал самые распространенные риски при дачных работах - РИА Новости, 08.06.2024
Врач назвал самые распространенные риски при дачных работах
Растяжения и ушибы являются самыми распространенными рисками при дачных работах, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T02:33
2024-06-08T02:33
2024-06-08T02:49
москва
андрей тяжельников
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Растяжения и ушибы являются самыми распространенными рисками при дачных работах, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Дачников могут поджидать разнообразные неприятности, среди самых распространенных рисков - растяжения, ушибы, травмы", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что нужно следить за тем, чтобы на дачном участке не были разбросаны доски с гвоздями, стекло. "С собой нужно обязательно взять запас репеллентов, аптечку. В аптечке должны присутствовать лекарства, которые человек принимает постоянно, на случай обострений хронических заболеваний, для помощи при отравлениях, средства для скорой помощи при травмах, ожогах, порезах: бинты, йод, дезинфицирующие растворы, жаропонижающие и симптоматические препараты на случай простуды", - добавил Тяжельников.
https://ria.ru/20240608/moshennichestvo-1951567473.html
https://ria.ru/20240517/dacha-1946565883.html
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москва, андрей тяжельников
Москва, Андрей Тяжельников
Врач назвал самые распространенные риски при дачных работах
Врач назвал растяжения и ушибы самыми частыми рисками при дачных работах
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Растяжения и ушибы являются самыми распространенными рисками при дачных работах, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Дачников могут поджидать разнообразные неприятности, среди самых распространенных рисков - растяжения, ушибы, травмы", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что нужно следить за тем, чтобы на дачном участке не были разбросаны доски с гвоздями, стекло.
"С собой нужно обязательно взять запас репеллентов, аптечку. В аптечке должны присутствовать лекарства, которые человек принимает постоянно, на случай обострений хронических заболеваний, для помощи при отравлениях, средства для скорой помощи при травмах, ожогах, порезах: бинты, йод, дезинфицирующие растворы, жаропонижающие и симптоматические препараты на случай простуды", - добавил Тяжельников.