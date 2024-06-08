https://ria.ru/20240608/dachnye_raboty-1951571042.html

Врач назвал самые распространенные риски при дачных работах

Врач назвал самые распространенные риски при дачных работах - РИА Новости, 08.06.2024

Врач назвал самые распространенные риски при дачных работах

Растяжения и ушибы являются самыми распространенными рисками при дачных работах, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T02:33

2024-06-08T02:33

2024-06-08T02:49

москва

андрей тяжельников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934526243_0:293:2955:1955_1920x0_80_0_0_f35c7b3bf180561b510cac4965ed98a1.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Растяжения и ушибы являются самыми распространенными рисками при дачных работах, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Дачников могут поджидать разнообразные неприятности, среди самых распространенных рисков - растяжения, ушибы, травмы", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что нужно следить за тем, чтобы на дачном участке не были разбросаны доски с гвоздями, стекло. "С собой нужно обязательно взять запас репеллентов, аптечку. В аптечке должны присутствовать лекарства, которые человек принимает постоянно, на случай обострений хронических заболеваний, для помощи при отравлениях, средства для скорой помощи при травмах, ожогах, порезах: бинты, йод, дезинфицирующие растворы, жаропонижающие и симптоматические препараты на случай простуды", - добавил Тяжельников.

https://ria.ru/20240608/moshennichestvo-1951567473.html

https://ria.ru/20240517/dacha-1946565883.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, андрей тяжельников