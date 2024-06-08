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Почти 60 медицинских бригад будут работать на Играх БРИКС - РИА Новости, 08.06.2024
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Республика Татарстан
 
14:26 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/brigady-1951638228.html
Почти 60 медицинских бригад будут работать на Играх БРИКС
Почти 60 медицинских бригад будут работать на Играх БРИКС - РИА Новости, 08.06.2024
Почти 60 медицинских бригад будут работать на Играх БРИКС
Медицинскую помощь на объектах Спортивных игр стран БРИКС будут обеспечивать 57 медицинских бригад, сообщает министерство здравоохранения Татарстана. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:26
2024-06-08T14:26
республика татарстан
казань
россия
дмитрий чернышенко
брикс
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 8 июн — РИА Новости. Медицинскую помощь на объектах Спортивных игр стран БРИКС будут обеспечивать 57 медицинских бригад, сообщает министерство здравоохранения Татарстана. "На объектах Игр запланирована работа 23 медицинских пунктов, 27 мобильных медицинских бригад, организация дежурства 30 бригад скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. В рамках подготовки к международным соревнованиям для осуществления оперативных коммуникаций и решения возникающих вопросов по медицинскому обеспечению участников Игр в круглосуточном режиме был организован главный операционный центр Игр, в который вошли представители минздрава Татарстана и Республиканского центра медицины катастроф. Определены главные врачи каждого объекта. Для медицинского обеспечения Игр БРИКС привлекаются работники, которые участвовали в медицинском обеспечении "Игр будущего" и прошли обучение на базе Казанской государственной медицинской академии по спортивной медицине, повышение квалификации по вопросам оказания неотложной помощи и инфекционной безопасности. Оказание медицинской помощи в период проведения Игр включает несколько уровней: помощь мобильной медицинской бригадой в соревновательной зоне на объектах Игр, помощь спортсменам и зрителям в едином медицинском пункте, скорая медицинская помощь, стационарная помощь в уполномоченных больницах. На базе городской поликлиники №21 Казани будет организована спортивная поликлиника. Для оказания стационарной медицинской помощи выбраны ведущие медицинские учреждения, в том числе городская клиническая больница №7 имени М.Н.Садыкова, Республиканская клиническая больница Татарстана, Межрегиональный клинико-диагностический центр и другие. Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня. Для их проведения в Казани будут задействованы 15 спортивных объектов. В соревнованиях примут участие около 5 тысяч спортсменов, которые разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на год.
https://rsport.ria.ru/20240606/degtyarev-1950953319.html
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казань, россия, дмитрий чернышенко, брикс, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Россия, Дмитрий Чернышенко, БРИКС, Республика Татарстан (Татарстан)

Почти 60 медицинских бригад будут работать на Играх БРИКС

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 8 июн — РИА Новости. Медицинскую помощь на объектах Спортивных игр стран БРИКС будут обеспечивать 57 медицинских бригад, сообщает министерство здравоохранения Татарстана.
"На объектах Игр запланирована работа 23 медицинских пунктов, 27 мобильных медицинских бригад, организация дежурства 30 бригад скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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В рамках подготовки к международным соревнованиям для осуществления оперативных коммуникаций и решения возникающих вопросов по медицинскому обеспечению участников Игр в круглосуточном режиме был организован главный операционный центр Игр, в который вошли представители минздрава Татарстана и Республиканского центра медицины катастроф. Определены главные врачи каждого объекта.
Для медицинского обеспечения Игр БРИКС привлекаются работники, которые участвовали в медицинском обеспечении "Игр будущего" и прошли обучение на базе Казанской государственной медицинской академии по спортивной медицине, повышение квалификации по вопросам оказания неотложной помощи и инфекционной безопасности.
Оказание медицинской помощи в период проведения Игр включает несколько уровней: помощь мобильной медицинской бригадой в соревновательной зоне на объектах Игр, помощь спортсменам и зрителям в едином медицинском пункте, скорая медицинская помощь, стационарная помощь в уполномоченных больницах.
На базе городской поликлиники №21 Казани будет организована спортивная поликлиника. Для оказания стационарной медицинской помощи выбраны ведущие медицинские учреждения, в том числе городская клиническая больница №7 имени М.Н.Садыкова, Республиканская клиническая больница Татарстана, Межрегиональный клинико-диагностический центр и другие.
Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня. Для их проведения в Казани будут задействованы 15 спортивных объектов. В соревнованиях примут участие около 5 тысяч спортсменов, которые разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран.
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Республика ТатарстанКазаньРоссияДмитрий ЧернышенкоБРИКСРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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