https://ria.ru/20240608/bogomolov-1951614366.html

Константин Богомолов: мощнейшему русскому театру нужны новые кадры

Константин Богомолов: мощнейшему русскому театру нужны новые кадры - РИА Новости, 08.06.2024

Константин Богомолов: мощнейшему русскому театру нужны новые кадры

Русский театр имеет недостаток молодых энергичных режиссеров, считает художественный руководитель Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка Константин... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:00

2024-06-08T12:00

2024-06-08T12:19

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Русский театр имеет недостаток молодых энергичных режиссеров, считает художественный руководитель Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка Константин Богомолов. Он рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме о том, что испытывает брезгливость к уехавшим из России артистам, негативно высказывающимся о своей родине, а также поделился творческими планами. Беседовала Александра Шванова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.— Константин Юрьевич, какие сюрпризы готовит Театр на Малой Бронной в следующем сезоне?— Мы каждый год выпускаем не меньше пяти-шести премьер. Следующий сезон не будет исключением. Зрителей ждет "Чайка" в моей постановке в исполнении современных молодых актеров театра на Малой Бронной. Это будет классический Чехов, психологический театр. Кроме "Чайки", будет моя работа по Достоевскому.— Почему именно "Чайка"?— С одной стороны, это прекрасная пьеса, которую я очень люблю. С другой — она замечательно распределилась на молодых артистов театра.— Спектакль по Достоевскому тоже будет классическим?— Да. Я бы сказал, что следующий сезон будет посвящен психологическому традиционному театру. Мы также представим спектакль "Жизнь в цитадели" по пьесе эстонского драматурга Аугуста Якобсона. Эта пьеса повествует о военном времени, о деоккупации Эстонии советскими войсками. Она написана в чеховском духе. Работа над ней ведется давно, мы хотели выпустить эту постановку в этом сезоне, но она требует гораздо больших репетиционных усилий, чем мы предполагали, поэтому выйдет в следующем.Еще будет работа молодого режиссера Ивана Миневцева "Дым" по роману Ивана Тургенева. Также в следующем сезоне на Малой сцене мы представим спектакль по Еврипиду. Еще будут лаборатории режиссеров-дебютантов.— "Чайку" уже начали репетировать?— Да, уже репетируем. Я всегда параллельно репетирую несколько работ. Я так привык, мне так комфортно. Иногда за день провожу три репетиции: три часа одной, перерыв, три часа другой и два часа третьей.— Вы работали над спектаклем "Ромео и Джульетта" в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко. Планируете ли порадовать зрителя новой постановкой в этом театре? Поступали ли вам предложения о сотрудничестве от Большого театра после смены руководства?— Я в переговорах с некоторыми российскими музыкальными театрами. Но пока не буду раскрывать секретов. Кстати, касательно музыкального театра: у нас в Театре на Бронной есть в планах мюзикл. Также мы думаем о каком-то новом детском спектакле. Сейчас ищем хороший материал, хорошего постановщика, потому что очень непросто создать хороший детский спектакль. Это очень трудная работа. Один замечательный автор когда-то сказал, что режиссер может создать только один хороший детский спектакль в своей жизни, потому что в нем отражается рефлексия детства, воспоминания. Такие вещи невозможно поставить на поток, невозможно их делать хорошо раз за разом. В какой-то степени детский спектакль — это уникальное произведение. И счастлив тот театр, которому удается получить в свой репертуар такую жемчужину.— В сентябре прошлого года премьера вашего спектакля "Мать" в Александринском театре была перенесена на год, то есть на 2024-й. Когда зрителям ждать постановку?— Процесс производства и репетиций завершается. В отпускной период Театра на Малой Бронной я его закончу, и в конце августа — начале сентября он появится на сцене Александринского театра.— С чем был связан перенос премьеры?— Ее перенос был связан с моей высокой загруженностью различными проектами, которыми я очень горжусь, в том числе "Голоса страны" на выставке-форуме "Россия", а также большим количеством лекций, встреч, экскурсий, которые я лично там проводил. Поэтому мы договорились с Александринкой о переносе производства спектакля на год вперед.— Ваш проект "Голоса страны" потрясающий. Я с удовольствием посмотрела моноспектакль с Александрой Ребенок.— Да, это замечательная работа, очень трогательная, нежная. Она сделана с огромной любовью. Как мне кажется, этот проект "Голоса страны" стал новой вехой в развитии документального театра в стране. Он предложил принципиально по-другому смотреть на возможности документального театра. И мы очень рассчитываем на то, что проект "Голоса страны" продолжит свое существование.— Вы говорили, что в России нет молодых талантливых режиссеров, поэтому приходится ставить самому. Появились ли они?— У нас есть недостаток энергичных молодых режиссеров. Русский репертуарный театр — это мощнейший организм, которому нужны новые кадры. У нас очень много театров, коллективов, актеров. Конечно, для того чтобы заполнять эти площадки, нужны профессионалы. Очень непросто создать спектакль на 400, 500, 800 мест, чтобы он регулярно собирал полный зал. У нас много талантливых молодых ребят, которые могут замечательно сделать интересную вещь, но собрать большой зал, держать его в напряжении и внимании — это особое искусство. Молодым режиссерам часто не хватает характера и опыта.Режиссура — это не теоретическая профессия. Она требует практической работы, чтобы человек имел возможность совершать ошибки и идти дальше, пробовать. Конечно же, не всегда руководитель театра готов рисковать, в том числе бюджетными деньгами, и давать возможность молодым пробовать себя. Это сложный процесс, у которого нет ни единой причины, ни единого решения. Надо об этом думать, прикладывать усилия, заботиться об этом, работать, не закрывать на это глаза, и тогда все будет в порядке.— Вы сказали про коммерческие курсы для актеров и режиссеров. Туда гораздо проще попасть, чем в пятерку наших ведущих театральных вузов. Как они влияют на качество профессии?— Появилось довольно много людей, которые на желании людей пойти в творческую сферу делают бизнес. Он не всегда порядочный. Иногда это откровенная халтура, любительская самодеятельность, а не образование.Естественно, в театральных вузах большой конкурс, и я когда-то проходил его в ГИТИСе. И наверное, это залог серьезного отбора, того, что в эту профессию приходят очень ответственные люди, которые действительно считают это делом своей жизни. Они сделали серьезный, ответственный выбор, не ради развлечения.Представьте себе, если физиками или врачами будут становиться люди, которые отучились на каких-нибудь курсах. Жутковато. А почему мы допускаем, что в искусстве может быть такой же непрофессионализм? Этого не должно быть. Очень важно относиться к этому как к серьезной профессии.— Вы говорили, что деятелям культуры, уехавшим из России, сложно смириться с тем, что жизнь продолжается без них. Они могут вообще вернуться в эту жизнь? Или уже столько времени прошло и ситуация настолько изменилась, что это невозможно?— Мне кажется, мы не должны тратиться на размышления об этих людях. Они выбрали свою судьбу. Это их проблемы, а не наши. Нам есть чем заниматься. Не надо оглядываться на них. Они не могут успокоиться, видя, как здесь идет и развивается жизнь. Но что нам до них?— Как вы считаете, нужно ли лишать званий народных артистов, которые негативно относятся к России? Недавно Андрей Макаревич* заявлял, что не против помогать ВСУ и готов выступить в Киеве в первый же день победы Украины.— Мне абсолютно все равно, что произойдет с Андреем Макаревичем* или с кем-то еще из этих людей. У меня нет ничего по отношению к ним, кроме как некоторой брезгливости, когда они позволяют себе какие-то агрессивные выпады против своей собственной страны. Лишать их чего-то или нет — пусть решает государство.— Ранее образ певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей вызвал негативную реакцию общества. В Госдуме предложили Минкультуры России ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. Как вы к этому относитесь?— Это последнее, о чем я думаю в этой жизни. И об Ольге Бузовой, и о том, в каком наряде она должна выступать. Мне неинтересен шоу-бизнес, мне неинтересно думать про бузовых. У меня есть театр, искусство, литература, что-то более глубокое, сущностное, чем вот эта пена.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

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https://ria.ru/20240410/mnogogolosie-1938937871.html

https://ria.ru/20240419/artisty-1941104428.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, россия, константин богомолов, ольга бузова, александринский театр, театр романа виктюка, большой театр