https://ria.ru/20240608/blagotvoritelnyy-1951502386.html

В Марфо-Мариинской обители пройдет благотворительный фестиваль

В Марфо-Мариинской обители пройдет благотворительный фестиваль - РИА Новости, 08.06.2024

В Марфо-Мариинской обители пройдет благотворительный фестиваль

Благотворительный фестиваль милосердия "Белые крылья" пройдет 8 и 9 июня на территории Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, все собранные средства... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T00:05

2024-06-08T00:05

2024-06-08T00:05

религия

москва

россия

марфо-мариинская обитель

религия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Благотворительный фестиваль милосердия "Белые крылья" пройдет 8 и 9 июня на территории Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, все собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь раненым воинам в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба монастыря."Фестиваль проводится в третий раз и он каждый приобретает новые формы. У нас планируется проведение общественной дискуссии со спикерами, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях взрослым и детям. В это раз мы не только с департаментом здравоохранения Москвы сотрудничаем и Свято-Димитриевским училищем сестер милосердия, но и с больницей Святителя Алексия", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Марфо-Мариинской обители Марина БондаренкоБондаренко отметила, что традиция благотворительных фестивалей уходит корнями в дореволюционные годы. На таких мероприятиях собирали средства на благотворительные цели: для детских приютов, на строительство больниц, богаделен и ночлежных домов. Сейчас традиции милосердия, беззаветного служения ближнему возрождаются.На фестивале состоятся открытые дискуссии на темы "Самоидентификация в условиях современных вызовов" (8 июня) и "Современные герои современной России как пример для всех нас сегодня" (9 июня).В рамках фестиваля будет работать благотворительная ярмарка, состоится концерт.

https://ria.ru/20240606/remont-1950998694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, марфо-мариинская обитель, религия