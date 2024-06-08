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В Марфо-Мариинской обители пройдет благотворительный фестиваль - РИА Новости, 08.06.2024
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Религия
 
00:05 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/blagotvoritelnyy-1951502386.html
В Марфо-Мариинской обители пройдет благотворительный фестиваль
В Марфо-Мариинской обители пройдет благотворительный фестиваль - РИА Новости, 08.06.2024
В Марфо-Мариинской обители пройдет благотворительный фестиваль
Благотворительный фестиваль милосердия "Белые крылья" пройдет 8 и 9 июня на территории Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, все собранные средства... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T00:05
2024-06-08T00:05
религия
москва
россия
марфо-мариинская обитель
религия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Благотворительный фестиваль милосердия "Белые крылья" пройдет 8 и 9 июня на территории Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, все собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь раненым воинам в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба монастыря."Фестиваль проводится в третий раз и он каждый приобретает новые формы. У нас планируется проведение общественной дискуссии со спикерами, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях взрослым и детям. В это раз мы не только с департаментом здравоохранения Москвы сотрудничаем и Свято-Димитриевским училищем сестер милосердия, но и с больницей Святителя Алексия", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Марфо-Мариинской обители Марина БондаренкоБондаренко отметила, что традиция благотворительных фестивалей уходит корнями в дореволюционные годы. На таких мероприятиях собирали средства на благотворительные цели: для детских приютов, на строительство больниц, богаделен и ночлежных домов. Сейчас традиции милосердия, беззаветного служения ближнему возрождаются.На фестивале состоятся открытые дискуссии на темы "Самоидентификация в условиях современных вызовов" (8 июня) и "Современные герои современной России как пример для всех нас сегодня" (9 июня).В рамках фестиваля будет работать благотворительная ярмарка, состоится концерт.
https://ria.ru/20240606/remont-1950998694.html
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москва, россия, марфо-мариинская обитель, религия
Религия, Москва, Россия, Марфо-Мариинская обитель, Религия
В Марфо-Мариинской обители пройдет благотворительный фестиваль

Благотворительный фестиваль "Белые крылья" пройдет в Марфо-Мариинской обители

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМарфо-Мариинская обитель милосердия
Марфо-Мариинская обитель милосердия - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Благотворительный фестиваль милосердия "Белые крылья" пройдет 8 и 9 июня на территории Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, все собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь раненым воинам в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба монастыря.
"Фестиваль проводится в третий раз и он каждый приобретает новые формы. У нас планируется проведение общественной дискуссии со спикерами, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях взрослым и детям. В это раз мы не только с департаментом здравоохранения Москвы сотрудничаем и Свято-Димитриевским училищем сестер милосердия, но и с больницей Святителя Алексия", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Марфо-Мариинской обители Марина Бондаренко
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Бондаренко отметила, что традиция благотворительных фестивалей уходит корнями в дореволюционные годы. На таких мероприятиях собирали средства на благотворительные цели: для детских приютов, на строительство больниц, богаделен и ночлежных домов. Сейчас традиции милосердия, беззаветного служения ближнему возрождаются.
На фестивале состоятся открытые дискуссии на темы "Самоидентификация в условиях современных вызовов" (8 июня) и "Современные герои современной России как пример для всех нас сегодня" (9 июня).
В рамках фестиваля будет работать благотворительная ярмарка, состоится концерт.
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