https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951624104.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:54

2024-06-08T12:54

2024-06-08T13:04

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Это четвёртый за сутки украинский БПЛА, сбитый над регионом."8 июня около 12.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф