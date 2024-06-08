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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 08.06.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские военные сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:06
2024-06-08T17:06
2024-06-08T18:53
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белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские военные сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 15:40 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о беспилотнике самолетного типа.Таким образом, Минобороны с утра 8 июня сообщило уже о шести дронах ВСУ, сбитых над Белгородской областью.Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших нет.Как заявлял Владимир Путин, обстрелы российской территории со стороны Украины вынуждают Москву создавать санитарную зону.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью