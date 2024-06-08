https://ria.ru/20240608/belgorod-1951583875.html
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 08.06.2024
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:02
2024-06-08T08:02
2024-06-08T08:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 07.35 мск. Через 17 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/opasnost-1944324095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности
Губернатор Гладков: сигнал о ракетной опасности в Белгороде отменили