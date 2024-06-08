https://ria.ru/20240608/belgorod-1951583875.html

В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 08.06.2024

В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:02

2024-06-08T08:02

2024-06-08T08:17

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 07.35 мск. Через 17 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/opasnost-1944324095.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков