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Баша: выход на новые рынки осуществляется исходя из востребованности валют

Баша: выход на новые рынки осуществляется исходя из востребованности валют - РИА Новости, 08.06.2024

Баша: выход на новые рынки осуществляется исходя из востребованности валют

Банк ВТБ на данный момент является единственным российским банком, который имеет полноценный филиал в КНР. О том, как работают филиалы в других странах, смогут... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:00

2024-06-08T14:00

2024-06-08T14:00

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Банк ВТБ на данный момент является единственным российским банком, который имеет полноценный филиал в КНР. О том, как работают филиалы в других странах, смогут ли российские банки вернуться на Западные рынки, а также что делается для создания новой системы международных переводов, рассказала в интервью РИА Новости руководитель департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша.- Будут ли происходить процессы деглобализации/децентрализации финансовых рынков по вашему мнению?- Процессы деглобализации и децентрализации финансовых рынков происходят сейчас и, возможно, продолжатся в будущем. Это связано с рядом факторов. Например, с геополитической ситуацией, технологическими изменениями и событиями последних лет. Тем не менее, полная деглобализация маловероятна, так как глобальная экономическая взаимосвязанность остается значительной, и существующий международный диалог между бизнесом, банками и регуляторами разных стран необходим для развития экономики в целом. Скорее, речь идет о многополярности, которая стала ключевой темой ПМЭФ в этом году. Форум объединяет лидеров, политиков и представителей бизнеса из разных стран, способствует установлению партнерств и созданию взаимовыгодных международных проектов. А мы как государственный банк готовы обеспечить для них необходимую расчетную инфраструктуру.- Вернутся ли российские банки на Западные рынки, либо нужно создавать новые?- Решение о выходе на новые рынки принимается исходя из востребованности валют для расчетов. Эта востребованность зависит от динамики внешнеэкономической деятельности на соответствующих направлениях. Структура ВЭД России изменилась по сравнению с 2021 и 2022 годами: увеличился объем торговли с азиатскими и африканскими странами, выросли и экспорт, и импорт. Торговля со странами Европы сократилась как в денежном выражении, так и в объеме товарооборота. До 2020 года страны ЕС занимали более 50% в структуре российского экспорта и импорта, но сейчас их доля снизилась. Доля азиатских стран в товарообороте составляет около 70%, а год назад была на уровне 49%. Торговля с Индией растет быстрыми темпами, товарооборот с государствами Латинской Америки также увеличивается. В связи с этим растет потребность в валютах, используемых для расчетов с этими странами. В Азии это юань и рупия, и на этих направлениях успешно работают наши филиалы. Рынок Латинской Америки также представляет интерес для нас, и мы активно его изучаем.- Что делается для создания новой системы международных переводов?- Сейчас обсуждение новой платежной системы активно идет на разных уровнях. ВТБ участвует в рабочих группах, в том числе в рамках БРИКС. Рассматриваются разные сценарии использования системы и технологические решения. В то же время, мы видим снижение интереса к европейским направлениям, увеличение объемов торговли с Азией.- Какая ситуация сейчас в филиалах дальнего зарубежья?- К примеру, филиал ВТБ в Шанхае работает с 2008 года. ВТБ сегодня единственный российский банк, имеющий полноценный филиал в КНР. Сейчас филиал фокусируется на обслуживании юридических лиц.В конце 2023 года спрос на услуги ВТБ Шанхай резко возрос, особенно со стороны китайских компаний, которые проводят расчеты с российскими контрагентами.Например, филиал Банка ВТБ в Нью-Дели работает в Индии более 15 лет. Рынок Индии — один из самых привлекательных для ВТБ, так как годовой рост ВВП составляет более 8%, а в мае 2023 года Индия стала лидером по населению, обогнав Китай.Во Вьетнаме мы представлены совместным Вьетнамо-Российским банком, подключенным к национальной расчетной системе и осуществляющим расчеты во вьетнамских донгах и рублях.В 2023 году ВТБ открыл представительство в Иране, мы первый российский банк с точкой присутствия в этой стране.В целом мы видим высокую востребованность расчетов в мягких валютах на всех основных направлениях ВЭД России, и ВТБ планирует кратно увеличить свою долю в обслуживании расчетов в национальных валютах во внешней торговле с дружественными странами. Это одна из стратегических задач развития группы на 2024-2026 годы.

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китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, индия, китай, россия, брикс, евросоюз, втб (банк)