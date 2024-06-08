https://ria.ru/20240608/avariya-1951698590.html

В Подмосковье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

В Подмосковье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 08.06.2024

В Подмосковье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

Три человека погибли, в том числе ребенок, и еще один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Подмосковье, сотрудники... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T20:33

2024-06-08T20:33

2024-06-08T20:39

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951699002_0:446:960:986_1920x0_80_0_0_a60a784dde07cc321967c8e1a528773d.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Три человека погибли, в том числе ребенок, и еще один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Подмосковье, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня примерно в 18.20 на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Nissan", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП три человека погибло, среди них ребенок, еще один несовершеннолетний получил телесные повреждения. Уточняется, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240407/dtp-1938390703.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, московская область (подмосковье)