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В Подмосковье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 08.06.2024
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20:33 08.06.2024 (обновлено: 20:39 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/avariya-1951698590.html
В Подмосковье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие
В Подмосковье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 08.06.2024
В Подмосковье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие
Три человека погибли, в том числе ребенок, и еще один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Подмосковье, сотрудники... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T20:33
2024-06-08T20:39
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Три человека погибли, в том числе ребенок, и еще один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Подмосковье, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня примерно в 18.20 на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Nissan", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП три человека погибло, среди них ребенок, еще один несовершеннолетний получил телесные повреждения. Уточняется, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

В Подмосковье грузовик столкнулся с иномаркой, пострадал человек и трое погибли

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" в Московской области
На месте ДТП на 60 километре автодороги М-1 Беларусь в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Три человека погибли, в том числе ребенок, и еще один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Подмосковье, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале.
"Сегодня примерно в 18.20 на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Nissan", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП три человека погибло, среди них ребенок, еще один несовершеннолетний получил телесные повреждения.
© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" в Московской области
На месте ДТП на 60 километре автодороги М-1 Беларусь в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" в Московской области
Уточняется, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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