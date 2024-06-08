В Подмосковье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие
В Подмосковье грузовик столкнулся с иномаркой, пострадал человек и трое погибли
© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" в Московской области
На месте ДТП на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" в Московской области
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Три человека погибли, в том числе ребенок, и еще один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Подмосковье, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале.
"Сегодня примерно в 18.20 на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Nissan", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП три человека погибло, среди них ребенок, еще один несовершеннолетний получил телесные повреждения.
© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" в Московской области
На месте ДТП на 60 километре автодороги М-1 "Беларусь" в Московской области
Уточняется, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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